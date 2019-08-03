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Vali Akbıyık’ta Ekinci ailesine taziye ziyareti

Hakkâri Valisi İdris Akbıyık, Kuzey Irak sınırında meydana gelen üzücü olayda hayatını kaybeden Vedat Ekinci isimli vatandaşın taziyesine katılarak ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:13
Vali Akbıyık’ta Ekinci ailesine taziye ziyareti

Hakkâri Valisi İdris Akbıyık, Kuzey Irak sınırında meydana gelen üzücü olayda hayatını kaybeden Vedat Ekinci isimli vatandaşın taziyesine katılarak ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu.


Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte Derecik ilçesine giden Hakkari Valisi İdris Akbıyık, burada Şemdinli Kaymakamı ve Derecik Kaymakam Vekili Muhammet Fuat Türkman, Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk tarafından karşılandı. Daha sonra Vali Akbıyık, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte Derecik ilçesine bağlı Samanlı köyüne giderek ülkemiz sınırları dışındaki Kuzey Irak topraklarında yaşanan üzücü olayda hayatını kaybeden Vedat Ekinci isimli vatandaşın taziyesine katılarak ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.


Burada bir konuşma yapan Vali Akbıyık, "Acınızı paylaşıyor, hepinize başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet etsin. Başınız sağ olsun. Tabii birazda kader bu, coğrafi kader. Yani bu coğrafyada işte yaşayınca maalesef böyle üzücü olaylarda olabiliyor. Tabii öncelikle hepimiz kanunlara, kurallara uyacağız. Mutlaka devlet sizlerle her zaman beraber. Siz devletine ve milletine sadık Gerdi aşireti mensupları ve Derecik halkının devletimizde, Valiliğimizde ve kamu kurum ve kuruluşlarımızda özel bir yeri var. Bu birlik ve beraberlik bundan sonra da devam edecek. İnşallah bu tür üzücü olaylar olmaz. Derecik ilçemizdeki sınır kapısının da biran önce açılması için çaba sarf ediyoruz. Geçenlerde Ticaret Bakanımız ve TOBB Başkanımız da geldi. Kapının açılması durumunu onlara da aktardık. Bir takım yasal ve idari hazırlıklar var, bunlar biter bitmez inşallah açılacak. Buradaki kurumlarımız mutlaka sizlere gereken kolaylıkları gösterecekler. Sayın İçişleri Bakanımız da özellikle selamlarını gönderdi, başsağlığı dileklerini iletiyorum. Sanırım sabah sizleri de aradı. Allah rahmet etsin. Tekrardan başsağlığı diliyoruz. Bu tür üzücü olaylar inşallah bir daha olmaz" dedi.


Samanlı Köyü Muhtarı Salih Yaman ise yaşanan olaydan duydukları üzüntüyü ifade ederek Gerdi aşireti olarak her zaman devletinin yanında olduklarını söyledi.


Taziyenin ardından Derecik Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Akbıyık, daha sonra ilçeden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:13
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