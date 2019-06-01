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Vali Akbıyık, yaralı askerleri ziyaret etti

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, beraberindekiler ile birlikte yaralı askeri hastanede ziyaret etti.

01 Haziran 2019 Cumartesi 16:00
Vali Akbıyık, yaralı askerleri ziyaret etti

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, beraberindekiler ile birlikte yaralı askeri hastanede ziyaret etti.


Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk yaralı askeri hastanede ziyaret etti. Yaralı askeri tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi alan Vali Akbıyık ve beraberindekiler, geçmiş olsun dileklerini ilettiler.


Hastane çıkışı açıklamalarda bulunan Vali İdris Akbıyık, yaralı askeri ziyaret ettiklerini ve durumunun gayet iyi olduğunu söyledi. Kuzey Irak’taki pençe operasyonunun çok başarılı olduğunu belirten Vali Akbıyık, “İnşallah yurt içinde ve yurt dışında tek terörist kalmayıncaya kadar devletimizin Türkiye Cumhuriyetinin mücadelesi sürecektir. Ben buradan kahramanlarımıza başarılar diliyorum’’ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 16:00
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