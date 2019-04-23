0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Vali Akbıyık yaralı askerleri ziyaret etti

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, beraberindekiler ile birlikte bölücü terör örgütü tarafından Çukurca ilçesinde yapılan saldırıda yaralanan 2 askeri, tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

23 Nisan 2019 Salı 21:23
Vali Akbıyık yaralı askerleri ziyaret etti

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, beraberindekiler ile birlikte bölücü terör örgütü tarafından Çukurca ilçesinde yapılan saldırıda yaralanan 2 askeri, tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.


ValiAkbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte bölücü terör örgütü tarafından Çukurca İlçesi Bayrak Tepe Üs Bölgesine yapılan saldırıda yaralanane tedavileri devam eden 2 askeri ziyaret ermek için Hakkâri Devlet Hastanesi’ne gitti. Vali Akbıyık ve beraberindekiler, Merkez Komutanı Kıdemli Albay Engin Kardeş, Başhekim Op. Dr. Bekir Doğan, Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Ahmet Aydın ve Hastane Müdürü Necdet Demir tarafından karşılandı. Vali Akbıyık, hastanede tedavi altına alınan yaralı askeri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 21:23
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş'ta flaş gelişme! Sezonu kapattı
    1. Beşiktaş'ta flaş gelişme! Sezonu kapattı
    2. Bin Çocuk Anıtpark’tan seslendi
    3. Fransa'dan komik 'sarı yelekliler'..
    4. Arıdan gelen mucize besin’’propolis’..
    5. Çubuk Kaymakamlığı'ndan Kemal..
    6. Buzdolabından yaptıkları sal sonları..
    7. TBMM'de 23 Nisan Resepsiyonu
    8. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya:..
    9. Trabzonspor kurucu üyesi Sabit Sabır..
    10. Vali Akbıyık yaralı askerleri ziyaret..
    11. Fransa'daki Türk derneklerinden..
    12. Çalınan aracı jandarma buldu
    13. Voleybol: Efeler Ligi play-off final..
    14. Kozan’da trafik kazası 1 yaralı
    15. Afganistan’da 23 Nisan coşkusu
    16. TBMM'de 23 Nisan resepsiyonu
    17. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya Karabük'te
    18. Terör örgütü içindeki çözülme sürüyor:..
    19. Yeni Askerlik Sistemi son durum ne?..
    20. Büyümeyen çocuklar için etkinlik..
    21. TBMM'de 23 Nisan Resepsiyonu
    22. Gürcistan'dan ABD televizyonuna Güney..
    23. Tenis: TEB BNP Paribas İstanbul Cup
    24. Çayı yanlış demlerseniz ne olur?
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kabine..
    26. Lübnan Meclis Başkanı: İsrail ile..
    27. Vedat Milor'dan tepki çeken cevap:..
    28. Erkenek tünelinde kaza
    29. Şırnak'ta PKK'lı 4 terörist teslim oldu
    30. Beşiktaş'a Medel şoku
    Abdullah Gül'den 'Kılıçdaroğlu'na saldırı' açıklaması: Umarım artık fark edilir
    Abdullah Gül'den 'Kılıçdaroğlu'na saldırı' açıklaması: Umarım artık fark edilir
    Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi
    Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    ABD ile yeni kriz kapıda! Türkiye dahil 8 ülke...
    ABD ile yeni kriz kapıda! Türkiye dahil 8 ülke...
    MHP'den Payzın, Zeyrek ve Şener'e sert tepki: Maruf müptezel...
    MHP'den Payzın, Zeyrek ve Şener'e sert tepki: Maruf müptezel...

    Günün Karikatürü

    23 Nisan 2019
    Şehidin ailesi konuştu: Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemedik
    Şehidin ailesi konuştu: Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemedik
    Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı
    Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı