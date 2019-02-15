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Vali Akbıyık, kar yağışı altında güvenlik noktalarını denetledi

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, dün gece kar yağışı altında jandarma ve polis uygulama noktalarında denetlemelerde bulundu.

15 Şubat 2019 Cuma 13:44
Vali Akbıyık, kar yağışı altında güvenlik noktalarını denetledi

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, dün gece kar yağışı altında jandarma ve polis uygulama noktalarında denetlemelerde bulundu.


Hakkari Valisi İdris Akbıyık, beraberindeVali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte Yeni Köprü Jandarma Karakolu Uygulama Noktası, Zap Jandarma Karakolu ve Depin Polis Uygulama noktalarını ziyaret ederek denetlemelerde bulundu. Zorlu kış şartlarında nöbet tutan polis ve askerlerle bir araya gelen Vali Akbıyık, polis ve jandarma personeli ilebir süre sohbet ederek kolaylıklar diledi.


Burada kısa bir açıklama yapan Vali Akbıyık, "Bu akşam jandarma ve ilimiz merkezindeki polis noktalarımızı denetledik. Bütün jandarma ve polislerimiz görevlerinin başında canla başlagörev yapıyorlar. Onlara kolaylıklar diliyorum" dedi

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 13:44
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