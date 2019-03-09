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Vali Akbıyık kadın polislerle bir araya geldi

Hakkâri Valisi İdris Akbıyık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın polis memurlarıyla yemekte bir araya geldi.

09 Mart 2019 Cumartesi 10:46
Vali Akbıyık kadın polislerle bir araya geldi

Hakkâri Valisi İdris Akbıyık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın polis memurlarıyla yemekte bir araya geldi.


Polis Evi’nde organize edilen yemeğe Vali İdris Akbıyık’ın yanı sıra eşi Sevim Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve kadın polis memurları katıldı. Burada bir konuşma yapan Vali Akbıyık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir araya geldiği kadın polislerin gününü kutlayarak, görevlerinde başarılar diledi. Vali İdris Akbıyık, "Kadınlarımıza bir günü bahşetmek bir şey değil. Yılın 365 gününü onlara vermek lazım. Bizim kültürümüzde, inancımızda kadını bir güne sığdıramayız, onları her zaman hatırlamamız gerekiyor" dedi.


Hakkâri’de görev yapmanın bir ayrıcalık olduğunu ifade eden Vali Akbıyık, "Burada görev yapmanın mutlaka zorlukları var. Ama Türkiye’de yaşayan her Türk vatandaşı Hakkâri’yi göremez. Görenler şanslı. Vatan, millet hizmeti, bu sevgi, duygu Hakkâri’de en güzel şekilde yaşanıyor. Hakkâri’yi tercih ettiğiniz için de hepinizi tebrik ediyorum. Kadınlar gününüzü tekrar kutluyorum. Bundan sonraki hayatınızda sizlere ailelerinizle birlikte mutluluklar, görevinizde başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 10:46
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