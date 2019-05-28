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Vali Akbıyık: "Kaçak elektriğin en az kullanıldığı il Hakkari"

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, VEDAŞ ve VEPSAŞ Hakkari İl Müdürlüğünün düzenlediği “Geleneksel İftar Yemeğinde” kaçak elektriğin en az kullanıldığı ilin Hakkari olduğunu söyledi.

28 Mayıs 2019 Salı 23:09
Vali Akbıyık: "Kaçak elektriğin en az kullanıldığı il Hakkari"

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, VEDAŞ ve VEPSAŞ Hakkari İl Müdürlüğünün düzenlediği “Geleneksel İftar Yemeğinde” kaçak elektriğin en az kullanıldığı ilin Hakkari olduğunu söyledi.


Hakkari ve ilçelerinde faaliyet gösteren Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ile Van Gölü Elektrik Perakende Satış A.Ş. (VEPSAŞ) il müdürlüğü ve ilçe şefliklerinde çalışan 500’ü aşkın personeliyle geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi. Depin Dinleme Tesisinde verilen iftar yemeğine Hakkari Valisi Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Mustafa Pala, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, VEPSAŞ Şirket Müdürü Murat Taş, TES-İŞ Sendika Başkanı Naif Balandi, VEDAŞ İl Müdürü İsmail Özdemir, VEPSAŞ İl Müdürü Mehmet Salih Eroğuz, Nibel İnşaat Firması sahibi İşadamı Niyazi Ediş, VEDAŞ ve VEPSAŞ’in il ve ilçelerde çalışan personelleri katıldı.


İftar programında söz alan VEDAŞ Bölge Müdürü Emrullah Okuducu, birkaç yıldır geleneksel hale getirdikleri iftar buluşmalarını bu yıl da devam ettirdiklerinin altını çizerek programa katılan Vali İdris Akbıyık ve beraberindekilere teşekkür etti. VEDAŞ ve EPSAŞ’ın geleneksel hale getirdiği iftar programı nedeniyle kurum yetkililerine teşekkür eden Hakkari Valisi İdris Akbıyık,VEDAŞ’ın Hakkari’de elektrik dağıtımının yanı sıra düzenlenen etkinliklere de katkı yaptığını söyledi.



“Kaçak elektriğin en az olduğu il Hakkari”


Vali Akbıyık, "VEDAŞ kent genelinde sadece elektrik dağıtımı yapmıyor. Bunun yanında sosyal ve kültürel etkinliklerde de katkı yapıyorlar. Ayrıca yoğun ve zorlu bir coğrafyada hizmet veren VEDAŞ sayesinde kaçak elektriğin en az olduğu il Hakkari ili oldu. Bu nedenle başta Türkerler, VEDAŞ ve VEPSAŞ Genel müdürlerine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Hepinize afiyet olsun. Allah tuttuğunuz oruçları ettiğiniz duaları kabul etisin. İnşallah ramazan bayramına huzur içerisinde gireriz” şeklinde konuştu.


Geleneksel iftar programı sonrasında Vali İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş ile birlikte Depin Polis noktasını ziyaret etti.


Burada görevli polislere tatlı ikram eden Vali Akbıyık ve beraberindekiler polislerle bir süre sohbet edip ziyaret defterini imzaladıktan sonra kent merkezine geçti.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 23:09
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