Vali Akbıyık, Esendere’de incelemelerde bulundu

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesinde bulunan Esendere Gümrük Müdürlüğünde incelemelerde bulundu.

Vali Akbıyık; yolcu giriş-çıkış, taşıt giriş-çıkış, transit ile sınır ticareti merkezi kapsamında ithalat ve ihracat işlemlerinin yapıldığı Esendere Gümrük Müdürlüğünde incelemelerde bulunarak, ilgililerden bilgi aldı. Vali Akbıyık, emniyet pasaport işlemlerinde görevli personeli de denetleyerek, İran’a giriş ve çıkış yapan vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

Ziyarette Vali Akbıyık’a Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Hayrettin Yıldırım ve Esendere Gümrük Müdürü Olgun Toprakçı da eşlik etti.