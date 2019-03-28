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Vali Akbıyık Çukurca’da

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, kaymakamlık tarafından restorasyonu tamamlanan ve hizmete açılan 400 yıllık tarihi taş değirmenini ziyaret etti.

28 Mart 2019 Perşembe 20:57
Vali Akbıyık Çukurca’da

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, kaymakamlık tarafından restorasyonu tamamlanan ve hizmete açılan 400 yıllık tarihi taş değirmenini ziyaret etti.


Hakkari Valisi İdris Akbıyık, beraberinde Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte bir dizi incelemerlede bulunmak üzere Çukurca ilçesine geldi. Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca tarafından karşılanan Vali Akbıyık ve beraberindekiler, ilçe merkezinde yapılacak olan taziye evi ve Kuran kursu temel atma törenine katıldı.


Daha sonraVali Akbıyık ve beraberindekiler Çukurca Kaymakamlığı tarafından restorasyonu tamamlanan be hizmete açılan 400 yıllık tarihi taş değirmenini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Çalışmalarla ilgili Kaymakam Ayça’dan bilgi alan Vali Akbıyık, Çukurca’da önemli hizmetler yapıldığını belirterek,"Bugün birkaç tane temel atma töreninde bulunduk. Çok güzel işler ve yatırımlar yapılıyor. Bir taraftan spor kompleksi, diğer taraftan da taş evlerin restorasyonu yapılıyor. Çukurca’nın alt yapısıyla tamamlanmış bir ilçe konumundadir. Çukurca’nın tarım alanında yapmış olduğu atılımlarla "Zap markası" ile gerek Türkiye gerekse de dünya tarafından tanınıyor artık. İnşallah Çukurca’nın geleceğine ekonomik anlamda önemli bir katkı yapacaktır. İnsanlarımız ekonomik, sosyal, kültürel ve spor açısından ülkenin diğer yerlerinde nasıl yaşıyorsa bugün Çukurca da aynı standartlarda yaşıyor" dedi.


Vali Akbıyık ve beraberindekiler ilçenin yeni hizmete kavuşan yöresel yemeklerin yapıldıgı Zap restoranı da ziyaretinden sonra ilçeden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 20:57
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