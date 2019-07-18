Vali Akbıyık, cami ve inşaatları denetledi

Hakkâri Valisi İdris Akbıyık, yapımı devam eden cami, öğretmen evi ve okul inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Hakkâri Valisi İdris Akbıyık, farklı mahallelerde yapımları süren 5 katlı ve 24 derslikli Sermaye Piyasası Kurulu İlk ve Ortaokulu, 3 katlı ve 24 derslikli Spor Toto Anadolu Lisesi, 8 katlı ve 152 kişi kapasiteli öğretmen evi ile aynı anda 2 bin 500 kişinin ibadetini yerine getirebileceği 3 katlı ve 2 minareli Ulu Camii inşaatlarında denetlemelerde bulunarak, ilgililerden bilgi aldı.

İncelemelerde İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Çevre ve Şehircilik Müdür Yardımcısı Mahmut Aksular ve İl Müftüsü Faruk Gürbüz de hazır bulundu.