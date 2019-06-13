Vali Akbıyık: “46 şehidimizin kanı yerde kalmamıştır”

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesinde yakalanan şahsın 46 kişinin şehit olmasına sebep olan bombalı terör eylemini gerçekleştiren failler arasında bulunduğu ve bombalı terör eylemi sonrasında kayıp olan 150 kilogram patlayıcı maddenin şüphelisi olduğunun tespit edildiğini belirterek, “46 şehidimizin kanı yerde kalmamıştır” dedi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yakalanan ve Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu yakınındaki bombalı terör eylemini gerçekleştiren failler arasında bulunan teröristle ilgili açıklamalarda bulunan Vali Akbıyık, “Valiliğimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 11 Haziran 2019 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Bölük köyü Çatalkaya mezrasında İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce yapılan operasyonda, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan aranması bulunan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan şahsın, 2016 yılında Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu yakınında 39’u polis 7’si sivil olmak üzere 46 vatandaşımızın şehit olmasına sebep olan bombalı terör eylemini gerçekleştiren failler arasında bulunduğu ve aynı şahsın bombalı terör eylemi sonrasında kayıp olan 150 kilogram patlayıcı maddenin şüphelisi olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir. 46 şehidimizin kanı yerde kalmamıştır” dedi.

“Son bir ayda 17 terörist etkisiz hale getirildi”

Son bir ay içerisinde 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini de dile getiren Vali Akbıyık, “İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan operasyonlar kapsamında; 8’i sağ ve 9’u ölü olmak üzere toplam 17 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Yürütülen operasyonlar neticesinde; 1 adet roketatar, 2 adet bixi makineli tüfek, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 18 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet M16 piyade tüfeği, 284 adet kalaşnikof şarjörü, 17 adet el bombası, 9 adet EYP, 57 bin 474 adet çeşitli çaplarda uzun namlulu silah mühimmatı, 85 adet Doçka mühimmatı, 44 adet roketatar mühimmatı, bin 80 metre kablo, 18 adet mutfak ve piknik tüpü, 10 kilogram patlayıcı madde, büyük miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir” diye konuştu.

“2019 yılında sınır ötesinde 183 terörist etkisiz hale getirilmiş”

Sınır ötesinde yürütülen operasyonlara da değinen Vali Akbıyık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“3. Piyade Tümen Komutanlığınca; 45’i Pençe Harekatı’nda olmak üzere toplamda 84 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen 84 terörist ile birlikte 2019 yılı içerisinde sınır ötesinde 107’si Hakurk’ta, 20’si Avaşin Basyan’da, 49’u Zap ve 7’si Metina bölgelerinde olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı 183’e ulaşmıştır. Son bir ay içerisinde sınır ötesinde ele geçirilen mühimmat ve malzemeler ise; 78 adet imha edilen mayın/EYP, 109adet imha edilen mağara/sığınak, 2 adet RPG-7, 1 adet doçka, 1 adet bixi makineli tüfek, 12 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 42 adet kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 5 adet av tüfeği, 1 adet dragnov keskin nişancı tüfeği ve şarjörü, 3 bin 200 kilogram amonyum nitrat, 6 adet ÇNRA katyuşya mühimmatı, 17 bin 93 adet çeşitli çaplarda uzun namlulu silah mühimmatı, 25 adet havan mühimmatı, 56 adet roketatar mühimmatı, 4 adet anti tank mayını, 13 adet el bombası, 10 adet telsiz, 13 adet jeneratör, 54 adet tüp, 2 bin 180 metre kablo, 213 adet kimlik, 20 adet termal şemsiye ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiş. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız devam edilecektir.”

Basın toplantısında İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu da hazır bulundu.