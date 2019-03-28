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Vali Akbıyık, 400 yıllık tarihi camiyi ziyaret etti

Hakkâri Valisiİdris Akbıyık, Çukurca ilçesinde restorasyonu yapılacak olan 1400 yıllık tarihi Emir Şaban Camii’nde incelemelerde bulundu, daha sonra esnafı ziyaret etti.

28 Mart 2019 Perşembe 21:29
Vali Akbıyık, 400 yıllık tarihi camiyi ziyaret etti

Hakkâri Valisiİdris Akbıyık, Çukurca ilçesinde restorasyonu yapılacak olan 1400 yıllık tarihi Emir Şaban Camii’nde incelemelerde bulundu, daha sonra esnafı ziyaret etti.


Çukurca ilçesinde ziyaretlerde buluna Vali Akbıyık, 1400 yıllık olduğu tahmin edilen camiyi gezerek restorasyon çalışmaları hakkında ilgililerden bilgi aldı.


Daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Akbıyık, Emir Şaban Camisi’nin yapı olarak tarihinin milattan öncesine kadar dayandığını ve yaklaşık 1400 yıllık olduğunu söyledi. Tarihi camiyi restore ederek Çukurcalı vatandaşların hizmetine sunacaklarını ifade eden ValiAbıyık, "Çukurca’da güzel hizmetler ve yatırımlar yapılıyor. İşte bir taraftan spor kompleksi, diğer taraftan taş evlerin restorasyonu, Çukurca’nın bütün sokaklarının asfaltı ve kanalizasyonu bitmiş. Yine giydirmelerle dükkânlarımız, şehirdeki yapılar güzel bir görünüme kavuşmuş. Ayrıca Çukurca’nın Zap markası bugün dünya tarafından tanınıyor. İnşallah Çukurca’nın geleceğine ekonomik anlamda önemli katkı yapacak. Yine rafting, dağ ve doğa turizmi en güzel Çukurca’da yapılacak. Çukurca, ilimiz ve diğer ilçelerimiz için bir model oluyor. Bunu inşallah tüm Hakkâri’mizde de yapacağız. Çukurcalı devletiyle, milletiyle bütünleşmiş şekilde daha güzel hizmetlere kavuşacak. İnsanımız ekonomik açıdan, sosyal açıdan, kültürel açıdan, spor açısından daha mutlu olacak. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere buraya özel değer veren İçişleri Bakanımıza tüm bu yatırımların yapılmasında emeği geçen bakanlıklarımıza, genel müdürlüklerimize, Çukurca Kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca burada birlik beraberlik içerisinde bu hizmetlerin yapılmasına destek veren Tugay Komutanlığımıza, Çukurca halkına da çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu hizmetlerin daim olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.


Vali Akbıyık, daha sonraberaberinde bulunanÇukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Yasin Kalın, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Mustafa Duruk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte ilçe esnafını ziyaret ederek, esnaflarla çay içip bir süre sohbet ederek hayırlı işler ve bol kazançlar diledi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 21:29
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