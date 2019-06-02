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Vali Akbıyık: "2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı"

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Çukurca ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğunu ve 2 askerin de yaralandığını söyledi.

02 Haziran 2019 Pazar 09:54
Vali Akbıyık: "2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı"

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Çukurca ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğunu ve 2 askerin de yaralandığını söyledi.


Hakkari Valisi İdris Akbıyık, beraberinde İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte Çukurca ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan 2 asker ile hafif şekilde yaralanan diğer 2 askerin sağlık durumlarını öğrenmek üzere Hakkari Devlet Hastanesine giderek, Başhekim Op. Dr. Hakan Tezer’den bilgi aldı. Hastane çıkışı açıklamalarda bulunan Vali İdris Akbıyık, akşam vakti Çukurca ilçesinde bir grup hain teröristle çıkan çatışmada iki askerin şehit olduğunu ifade ederek, iki askerin de hafif şekilde yaralandığını söyledi. Vali Akbıyık, "Bu akşam vakti Çukurca ilçemizde bir grup hain teröristle çıkan çatışmada maalesef iki askerimiz şehit oldu. Çatışmada iki askerimiz de hafif şekilde yaralandı. Terör örgütüne gerek yurt içinde gerekse de yurt dışından ciddi darbe vuruluyor. İnşallah son terörist kalmayıncaya kadar mücadelemiz devam edecek. Bölgede operasyonlar devam ediyor. Teröristlerin leşleri inşallah yarın ortaya çıkacak. Buradan şehit askerlerimize yüce Allah’tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun. Yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz” diye konuştu.


Şehit askerler için sabah Dağ ve Tugay Komutanlığında tören düzenleneceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 09:54
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