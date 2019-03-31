Vali Ahmet Hamdi Nayir oyunu kullandı

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ve eşi Münevver Nayir oyunu kullandı.

31 Mart Mahalli İdari Genel seçimlerinde oy kulanma işlemleri başladı. Sakaryaya da Vali Ahmet Hamdi Nayir ve eşi Münevver Nayir oyunu kullandı. 15 Temmuz Camili Mahallesinde bulunan Sait Faik Abasıyanık ortaokulunda 2255 Numaralı sandıkta oyunu kullanan Vali Nayir görevlilere kolaylıklar diledi. Vali Nayir oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, “Evet oyumuzu kullandık İl genelinde bütün sandıklarımız problemsiz olarak açıldı. 710 bin’i aşkın seçmenimiz 2 bin 300 civarında sandığımızda bugün oy kullanıyorlar. İnşallah kazasız ve belasız Sakaryamıza yakışır bir tarzda bu sınavı da atlatmış olacağız. Ben şimdiden hem ilimize hem de ülkemize bu seçim sonuçlarının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Görev alan bütün arkadaşlarımıza içeride de teşekkür ettik” diye konuştu.