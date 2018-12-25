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Sivas'ta okullar tatil edildi

Sivas'ta etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

25 Aralık 2018 Salı 17:34
Sivas'ta okullar tatil edildi

Sivas'ta gece beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle yarın için ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Meteoroloji verilerine göre, Sivas'ta gece beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Sivas Valisi Salih Ayhan, eğitime kar yağışı nedeniyle ara verildiğini Twitter hesabından duyurdu. Ayhan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Çocuklar, gece yarısından itibaren şehrimizde yoğun kar yağışı beklendiğinden, Sivas il genelinde 26.12.2018 Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarımızda eğitime 1 (bir) gün ara veriyoruz. Dışarı çıkmayacağınıza ve bol kitap okuyacağınıza inanıyorum."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 17:34
  1. Sivas'ta okullar tatil
  2. Sivas'ta okullar tatil edildi mi
  3. okullar tatil mi

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