Valentin Rosie kimdir? Valentin Rosie nereli kaç yaşında? Valentin Rosie transfer bedeli

Valentin Rosier 19 Ağustos 1996 tarihinde Montauban’da doğdu. Guadeloupe ve İtalyan asıllı Fransız futbolcudur. Beşiktaş'ta sağ bek pozisyonunda görev yapmaktadır. Valentin Rosier, Fransa Montauban doğan, Guadeloupe ve İtalyan asıllı bir futbolcudur. Rosier, profesyonel futbolculuk kariyerine Fransa'nın Rodez takımında başladı.

Valentin Rosie hangi takımlarda oynadı?

Dijon FCO

1 Temmuz 2016 tarihinde Ligue 1 ekiplerinden Dijon'a transfer oldu. Rosier, 31 Ocak 2017 tarihinde, Coupe de France kupasında, Bordeaux ile oynana ve 2-1 mağlubiyet ile tamamlanan maçta 90 dakika forma giydi ve ilk resmi maçına çıktı.

Sporting CP

27 Haziran 2019'da Rosier, Portekiz Primeira Liga ekiplerinden Sporting takımına 5 milyon € ücret karşılığında ve Mama Baldé'nin Dijon'a takas edilmesi karşılığında üç yıllık bir sözleşme imzaladı. Sezonun ilk üç maçında ayak parmakları sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Rosier 15 Eylül'de Boavista karşı oynanan ve 1-1 berabere maçta ilk kez forma giydi.

Beşiktaş (kiralık)

2020-21 sezonu öncesi Beşiktaş ile görüşmeye başladı ve 2 Ekim 2020 tarihinde sağlık kontrolünden geçip, bir yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı. Valentin Rosier, Beşiktaş'ta 2 numaralı forma formayı tercih etti. Beşiktaş formasıyla ilk maçına 26 Ekim 2020 tarihinde çıktı. Kariyerindeki ilk golünü 7 Şubat 2021 tarihinde Konyaspor'a attı. Sağ kanatta Raşit Gezzal ile iyi bir ikili olan Rosier, sezon sonu Beşiktaş ile şampiyonluk yaşadı. Böylece kariyerindeki ilk şampiyonluğunu kazanmış oldu. Lig ve kupa maçları dahil olmak üzere toplamda 36 maçta 3 gol ve 7 asistlik bir performans ile oynadı.

2020-2021 Sezonu

2021-22 Sezonu öncesi Beşiktaş ile tekrar anlaştı. Beşiktaş, Valentin Rosier'in transfer haklarını 4.8 milyon dolar karşılığında satın aldığını açıkladı.