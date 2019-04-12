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Valencia Villarreal UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Valencia sahasında Villarreal'ı konuk edecek. İlk maçta rakibini deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup eden Valencia tura yakın taraf olarak göze çarpıyor. Peki, Valencia Villarreal UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev maça ilişkin ayrıntılar...

12 Nisan 2019 Cuma 11:28
Valencia Villarreal UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Valencia sahasında Villarreal'ı konuk edecek. İlk maçta rakibini deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup eden Valencia tura yakın taraf olarak göze çarpıyor. Peki, Valencia Villarreal UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev maça ilişkin ayrıntılar...

Eintracht Frankfurt Benfica UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçı ne zaman?

Valencia Villarreal UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçının uzatmasında 2 gol attan Valencia, Villarreal’i deplasmanda 3-1 yenerek yarı final bileti için büyük avantaj elde etti.

Estadio de la Cerámica Stadı’nda oynanan karşılaşmada Valencia, Parejo’nun kullandığı penaltıda topu iyi takip eden Gonçalo Guedes ile 6. dakikada 1-0 öne geçti. Ev sahibi Villarreal, Santi Cazorla’nın penaltı golüyle 36. dakikada 1-1’lik eşitliği yakaladı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

90+2’de Daniel Wass’ın attğı golle 2-1 öne geçen konuk Valencia  90+3’te Gonçalo Guedes ile farkı 2’ye çıkardı: 1-3

Valencia Villarreal UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçı 18 Nisan 2019 tarihinde oynanacak. Saat 22.00'de başlayacak maç Bein Sports'tan naklen yayınlanacak.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 11:28
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