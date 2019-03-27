Valbuena’da son aşamaya gelindi

Fenerbahçe'nin geçen sezon 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Lyon'dan transfer ettiği Mathieu Valbuena 1 maç daha oynaması durumunda sözleşmesi otomatik olarak uzayacak.

Maaşında indirime gidiyor

34 yaşındaki Fransız yıldız, Aykut Kocaman, Cocu ve şu an takımın başında olan Ersun Yanal döneminde ilk 11'in banko oyuncusu olmayı başaramadı. Ancak deneyimli oyuncu 1 maçta daha forma giyerse, 1 yıl daha sarı-lacivertli takımda kalmayı garantileyecek.

Anlaşmasındaki özel madde uyarınca Valbuena kalan 8 haftada 1 maç daha oynarsa opsiyon maddesi devreye girecek ve 1 yıllık yeni sözleşmeyi kapacak. Bu sezon 24 resmi maça çıkan futbolcunun, anlaşması mevcut şartlarda 1 yıl daha uzayacak.

Yıllık 3 milyon euro kazanan Valbuena, yönetim ile görüşme yaparak daha uygun şartlarda anlaşma yoluna gitmeyi planladığı belirtiliyor. Valbuena'nın da 2.5 milyon euro civarında bir rakamı kabul edeceği öğrenildi.