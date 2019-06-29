Val Soytürk’den mevkidaşıAdıyaman Valisi Pekmez’e ziyaret Kilis Valisi Recep Soytürk, mevkidaşı Adıyaman Valisi Aykut Pekmez’i makamında ziyaret etti.

Kilis Valisi Recep Soytürk, mevkidaşı Adıyaman Valisi Aykut Pekmez’i makamında ziyaret etti.

Vali Soytürk,Adıyaman Valisi Pekmez’e nezaket ziyaretinde bulundu. Adıyaman Valisi Aykut Pekmez tarafından Valilik girişinde karşılanan Kilis Valisi Recep Soytürk, bir süre basına kapalı bir görüşme yaptı. Mevkidaş iki valinin görüşmesinin nezaket ziyarete kapsamında olduğu Kilis Valisi Recep Soytürk, mevkidaşı Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ile görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

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