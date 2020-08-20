Vakit namazlarından sonra çekilen teşbih

Bilindiği üzere, bundan bir süre önce Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlamış olduğu bir genelge ile Cuma Namazının iki rekat farzından sonra Cumanın 4 rekat son sünneti dahil tesbih çekilmesi ile ilgili görüş açıklamıştı. Diyanetin bu genelgesi benim hiçbir şekilde içime sinmedi. Bu sebeple, meseleyi iyi bilen birçok kimse ile görüştüm. Görüştüklerimin hepsi ittifak halinde Diyanet İşleri Başkanlığının genelgesinin yanlış olduğunu ifade ettiler. Zira, 2 rekat farz namazı kılındıktan sonra cemaati camiden göndermenin hiçbir mantığı bulunmuyordu. Nitekim bu genelgeye memur durumunda olan imamlar hariç, cemaatin tamamına yakını riayet etmemiştir. Cemaat yine eskiden olduğu gibi farzdan sonra, sünnetleri kılmaya devam etmiştir,

Ben, bundan cesaret alarak, “Son Zamanlarda Kılınan Cuma Namazı ve Namazlardan Sonra Yapılan Tesbihat” başlıklı bir yazı yazarak, bu yazıyı başta Meclis Başkanı olmak üzere, bazı Milletvekillerine, CİMER’E , Diyanet İşleri Başkanlığına, İzmit Müftülüğüne, Sivil Toplum Kuruluşlarına, bazı Bilim Kurulu Üyelerine gönderdim. Bu arada yazım, Yeni Akit Gazetesinde de yayımlandı. Bu yazım üzerine, gösterdiğim hassasiyet ve dikkat sebebiyle İzmit Müftülüğü’nden teşekkür yazısı aldım. Bu yazıları gönderdikten kısa bir süre sonra, Diyanet İşleri Başkanlığı önceki genelgesini değiştirmek suretiyle, hiç değilse, Cuma Namazının 2 rekat farzından sonra, 4 rekat son sünnetinin de kılınmasına müsaade etmiş bulunmaktadır. Ancak ne hikmetse, tesbih çekme yasağını halen devam etmektedir.

Kaldırılmayan bu tesbih çekme yasağı bazı camiler de uygulandığı halde, bazı camilerde ise, dikkate alınmayıp eskiden olduğu gibi yine tesbih çekilmeye devam etmektedir. Gittiğim muhtelif camilerde bizzat bunun şahidiyim. Hatta öyle ki, bazı camilerde de bir vakitte tesbih çekilirken, diğer bir vakitte çekilmemektedir. Tesbih çekilmeyen camilerde ise, cemaatin bir kısmı bu yasağa uymayıp, tesbih çekmeye devam etmektedir. Böyle bir durumda da cemaat arasında ikilik meydana gelmektedir. Şöyle ki, yasağa uyanlar, imam ile birlikte namazdan sonra hemen duaya başladığı halde, uymayanlar tesbih çekmeye devam etmektedirler. Böyle bir durum ise hoş bir manzara teşkil etmemektedir Ayni zamanda birlik ve beraberlik dini olan İslam’ın ruhuna da uymamaktadır. Yeni Müslüman olmuş bir kardeşimiz bu durumu görse her halde şaşırıp kalır. Sadece birkaç dakika tasarruf edeceğim düşüncesiyle, Hanefi Mezhebinde mühim bir husus olarak görülen tesbih çekilmesini bir emirle yasaklamak pek uygun bir hareket tarzı olmasa gerektir.

Uygun bir hareket tarzı olmadığı şuradan beli ki, bu yasak kararına memur olan imamlar haricinde, cemaatin büyük bir kısmı riayet etmemektedir. Bu nasıl birlik ve beraberliktir ki, imam efendi, cemaatin bir kısmı ile tesbih çekmeden, hemen dua etmeye başlarken, cemaatin bir kısmı da tesbih çekmeye devam etmektedir. Burada emirlere aynen riayet etme durunda olan imam efendilerin hiçbir kusuru bulunmamaktadır. Zira, onların yaptıkları iş, kendilerine verilen talimatı aynen uygulamaktan ibarettir. Bu itibarla bu karışıklığın meydana gelmesinde imamların hiçbir kusuru bulunmamaktadır.

Ehemmiyetine binaen, şu hususu ifade edeyim ki, ilgili makamların Bizlerin sağlığı ile alakalı olarak almış oldukları tedbirlere zaten azami derecede riayet etmeye gayret ediyoruz. Esasen riayet etmemiz de, şarttır, elzemdir. Bu hususta herhangi bir sıkıntımız bulunmamaktadır. Ancak son zamanlarda muhtelif sahalarda getirilen birtakım serbestlikler ve yapılan uygulamalar da nazarı itibara alındığı takdir de, camilerde birkaç dakikalık tesbih çekme süresinin pek fazla bir mahzur teşkil etmeyeceği kanaatinde bulunmaktayım. Bu itibarla, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından camilerde tesbih çekilmesine getirilen yasağın kaldırılmasını talep ediyorum..

Aksi takdirde bu süre uzadıkça ileri de tesbih çekmenin insanlarımız tarafından ihmal edilir bir hale gelmesinden endişe etmekteyim. Zamandan birkaç dakikalık tasarruf yapacağım diyerekten, camilerde ikiliğe sebep olan böyle bir tedbiri almaya ne lüzum var ki, ne gibi bir faydası olabilir ki?

Şu da bilinen bir husustur ki, Peygamber Efendimiz (S.A.V.) ve alimlerimiz de tesbihata çok ehemmiyet vermişlerdir. Prof. Dr. Mustafa Karataş Hocamız da Muhtelif Tv. Kanallarında yapmış olduğu konuşmalarda namazlardan sonra tesbih çekmenin faziletlerini birçok defa anlatmıştır. Diğer hocalarımızdan da bu hususta müteaddit defalar konuşmalar dinlemişizdir.

Netice itibariyle, ifade etmek istediğim husus şudur ki, tesbih çekilmesinin yasaklanması ile camilerde meydana gelen karışıklığı ortadan kaldıracak olan yegane makam, Diyanet İşleri Başkanlığımızdır. Bu sebeple, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın namazlardan sonra tesbih çekilmesine getirdiği yasak kararını yeniden gözden geçirmek suretiyle, camilerde namaz kılan insanlar arasında ikilik meydana getiren ve cemaatin büyük çoğunluğu tarafından riayet edilmeyen bu yasağı kaldırmasının faydalı olacağı mülahaza edilmektedir. Tabii ki takdir yetkili makamlarındır.