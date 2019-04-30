Vakıfların bu yılki teması: "Vakıf Medeniyetinde Ramazan"

EDİRNE (AA) - Vakıf Haftası'nın bu yılki teması "Vakıf Medeniyetinde Ramazan Ayı" olarak belirlendi.

Her yıl bir temayla kutlanan Vakıflar Haftası, bu yıl "Ramazan" temasıyla 6-12 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak.

Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vakıflar Haftası kutlamalarının ilk gününün bu yıl ramazan ayına denk geldiğini söyledi.

Bu yılın temasının bu nedenle "Vakıf Medeniyetinde Ramazan Ayı" olarak belirlendiğini ifade eden Ertem, "Biz her sene bir tema belirliyoruz. Bu yıl da dedik ki 'Ramazan olsun.' Vakfiyelerimizde gerçekten ramazana özgü, ramazana özel, ramazan ayında yapılması bizden talep edilen, tavsiye edilen, vasiyet edilen birçok amaç var. Bunları da bir hatırlayalım, hem biz hatırlayalım hem insanlarımıza hatırlatalım istedik." diye konuştu.

Ramazan ayının hayır ayı olduğunu anımsatan Ertem, "Ramazan ayı bir hayır ayı, vakıf ile de örtüştüğü için aynı zamanda biz belki de yaptığımız hayırların birçok vakfiyede belirtilen hayırlar ile eşdeğer, özdeş olduğunu da bu vesile ile hatırlatmış olacağız." dedi.

Ertem, hafta boyunca hayır amaçlı pek çok faaliyetin hem kutlamaların merkezi Ankara hem de Edirne gibi bölge müdürlüklerinin faaliyet alanlarında gerçekleşeceğini ifade etti.