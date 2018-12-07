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Vakıflar'dan Kürkçübaşı Ahmet Şemsettin Camisi açıklaması

Vakıflar Genel Müdürlüğü: - "Ödenek yetersizliği nedeniyle ecdat emaneti bir vakıf eserin restorasyonunun tamamlanamaması iddiası gerçeği yansıtmamaktadır"- "Restorasyon işinin sorumluluğunu alan yüklenici firmanın akdini yerine getirmesinde eksiklikler tespit edildiği için sözleşmenin tek taraflı olarak feshedilmesi zorunluluğu doğmuştur"- "Şu anda işin yaklaşık maliyet hesapları yapılmakta olup, çalışmalarının tamamlanmasının ardından, en kısa sürede restorasyon kaldığı yerden devam edecektir"

07 Aralık 2018 Cuma 15:50
Vakıflar'dan Kürkçübaşı Ahmet Şemsettin Camisi açıklaması

İSTANBUL (AA) - Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kürkçübaşı Ahmet Şemsettin Camisi'nin restorasyon işlerinin ödenek yetersizliği nedeniyle tamamlanmadığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında Fatih'teki Kürkçübaşı Ahmet Şemsettin Camisi ile ilgili olarak; Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinde yeterli ödenek olmaması nedeniyle restorasyonun yarıda kaldığı ve tamamlanması için sponsor arayışında bulunulduğu yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Kürkçübaşı Ahmet Şerafettin Camisi'nde restorasyon çalışmalarına 2016 yılında başlandığı hatırlatılan açıklamada, şöyle denildi:

"Restorasyon işinin sorumluluğunu alan yüklenici firmanın akdini yerine getirmesinde eksiklikler tespit edildiği için sözleşmenin tek taraflı olarak feshedilmesi zorunluluğu doğmuştur. Şu anda işin yaklaşık maliyet hesapları yapılmakta olup, çalışmalarının tamamlanmasının ardından, en kısa sürede restorasyon kaldığı yerden devam edecektir. Haberde bahsedildiği şekilde bir ödenek yetersizliği söz konusu değildir; aksine Genel Müdürlüğümüzce sadece 2018 yılı içinde vakıf kültür varlıklarının restorasyonu için 410 milyon lira harcama yapılmıştır."

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kendi gelirleri ile kendi giderlerini karşılayabilme gücüne sahip bir devlet kurumu olduğu belirtilen açıklamada, "Ecdat emaneti eserin gelecek nesillere intikali Genel Müdürlüğümüz yükümlülüğünde ve takibindedir. Bahse konu haberde iddia edildiği biçimde 'ödenek yetersizliği' nedeniyle ecdat emaneti bir vakıf eserin restorasyonunun tamamlanamaması iddiası gerçeği yansıtmadığı gibi, haber; konunun öznesi durumundaki Kurumumuzdan hiçbir bilgi ve/veya görüş alınmaksızın hazırlanarak yayınlanmıştır. Kıymetli kamuoyuna saygı ile arz olunur." ifadeleri kullanıldı.


Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 15:50
  1. açıklama
  2. Kürkçübaşı Ahmet Şemsettin Camisi
  3. restorasyon
  4. Vakıflar Genel Müdürlüğü

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