Vakıflar Genel Müdürü Beyazıt, emekli oldu

Edinilen bilgiye göre, 25 yılı aşkın devlet memurluğu hayatının son 7 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü görevini yürüten Beyazıt, sağlık problemleri dolayısıyla emeklilik kararı aldı. Tokat'ta 1962 yılında dünyaya gelen, yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde, yüksek lisansını ise TODAİ'de yapan Beyazıt, Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bürokratlık yaptıktan sonra 2003 yılı başında Vakıflar Genel Müdürlüğü görevine getirilmişti. Beyazıt'ın genel müdürlüğü sırasında ülke genelinde 3 bin 484 vakıf eserinin restorasyonu gerçekleştirildi. Beyazıt, 2003'te 30 trilyon TL olan kurum bütçesinin, 2010 yılında 460 trilyon TL'ye çıkarılmasını sağladı.