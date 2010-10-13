THY- Euroleague
0553 313 94 23

Vakıflar Genel Müdürü Beyazıt, emekli oldu

Vakıflar Genel Müdürü Yusuf Beyazıt, emeklioldu

13 Ekim 2010 Çarşamba 09:00
Vakıflar Genel Müdürü Beyazıt, emekli oldu

Edinilen bilgiye göre, 25 yılı aşkın devlet memurluğu hayatının son 7 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü görevini yürüten Beyazıt, sağlık problemleri dolayısıyla emeklilik kararı aldı. Tokat'ta 1962 yılında dünyaya gelen, yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde, yüksek lisansını ise TODAİ'de yapan Beyazıt, Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bürokratlık yaptıktan sonra 2003 yılı başında Vakıflar Genel Müdürlüğü görevine getirilmişti. Beyazıt'ın genel müdürlüğü sırasında ülke genelinde 3 bin 484 vakıf eserinin restorasyonu gerçekleştirildi. Beyazıt, 2003'te 30 trilyon TL olan kurum bütçesinin, 2010 yılında 460 trilyon TL'ye çıkarılmasını sağladı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 11:26
  1. Tokat
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. arşiv haber
  5. yeni akit gazetesi
  6. arşiv

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nihat Can kimdir nerelidir?
    1. Nihat Can kimdir nerelidir?
    2. "Terör, insanın yaşama hakkına önemli..
    3. Menfez Faresi Zekeriya Kuzu'ya kın..
    4. Televizyondaki ile evlendi,..
    5. İstanbul Fellowship'e 103 ülkeden 575..
    6. "Türkiye tarihinde bir defadaki en..
    7. Olimpiyat şampiyonları bu tesisten..
    8. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    9. AK Parti belediye başkan adayları son..
    10. Aynı gün iki kişiyi bıçaklayıp..
    11. Koltuk hesabı
    12. Okumayı 20'sinde öğrendi şimdi..
    13. İETT 5 bin 671 şoföre cezayı kesti
    14. İngilizce bilmeyene evlilik vizesi yok
    15. "Kızılay Talks 2018" konferansı
    16. Hollanda’da Türkcamisine saldırı
    17. Döviz kurları
    18. Geziciler ve teröristler kafa kafaya..
    19. AK Parti Kars belediye başkan adayları..
    20. Dünyada bir milyar kişi aç
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    Türkiye'den F-35 açıklaması

    Günün Karikatürü

    6 Aralık 2018
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek
    Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek