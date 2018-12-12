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Vakıflar Genel Müdürlüğünün "seçim kolisi" dağıttığı iddiası

Vakıflar Genel Müdürlüğü:- "Habere konu kuru gıda paketlerinin ihtiyaç sahiplerine dağıtımı, Genel Müdürlüğün son 11 senedir her ay ülkemiz genelinde yaptığı bir hizmettir" - "Bunun önümüzdeki yerel seçimlerle hiçbir ilgisi yoktur"

12 Aralık 2018 Çarşamba 16:04
Vakıflar Genel Müdürlüğünün "seçim kolisi" dağıttığı iddiası

ANKARA (AA) - Vakıflar Genel Müdürlüğünden (VGM), ihtiyaç sahiplerine kuru gıda paketi dağıtımının 11 yıldır yapıldığı, bunun yaklaşan yerel seçimlerle hiçbir ilgisinin olmadığı bildirildi.

VGM'den yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Vakıflar Müdürlüğünden 'seçim' kolisi" başlıklı haberlerin yer aldığı ancak haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Gıda paketi dağıtımının "vakıf hayır hizmeti" olarak Genel Müdürlük tarafından 2007 yılından beri düzenli yapıldığına işaret edilen açıklamada, bu yardımın yaklaşan yerel seçimlerle ilişkilendirilerek, "seçim rüşveti" ve "seçim kolisi" şeklindeki gerçek dışı yorumlarla kamuoyuna sunulmasının doğru olmadığı vurgulandı.

VGM'nin, Osmanlı ve Selçuklu döneminde belli bir hayır hizmeti yerine getirmek üzere oluşturulmuş, ancak bugün yöneticileri hayatta kalmamış 52 bin vakıf adına çalışmalar yürüttüğüne dikkatin çekildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Habere konu kuru gıda paketlerinin ihtiyaç sahiplerine dağıtımı, Genel Müdürlüğün son 11 senedir her ay ülkemiz genelinde yaptığı bir hizmettir. Önceki yıllarda yalnızca sıcak yemek dağıtımı yapılmakta iken 2007 yılından itibaren her ay 15 kalemden oluşan kuru gıda paketleri, 81 il merkezinde, Genel Müdürlüğümüze resmi olarak kayıtlı ihtiyaç sahibi 20 bin 315 ailenin (80 bin 280 kişi) adresine teslim edilmektedir."

- VGM pek çok hayır hizmeti gerçekleştiriyor

Açıklamada, ayrıca VGM tarafından kuru gıda yardımları dışında, sıcak yemek ikramı, eğitim bursları verilmesi ve muhtaç aylığı gibi vakıf hayır hizmetlerinin de yerine getirildiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bir sonraki yıl gerçekleştirilecek olan kuru gıda yardımları, içinde bulunulan senenin son ayında ihale yapılması suretiyle hizmet alınmaktadır ve yıl boyunca devam ettirilmektedir. Bunun önümüzdeki yerel seçimlerle hiçbir ilgisi yoktur. Görüldüğü üzere bahse konu haberlerde yer alan ve Genel Müdürlüğümüz görüşü alınmaksızın yapılmış yorumlarla kamuoyunu yönlendiren ifadeler kesinlikle gerçeği yansıtmadığı gibi, taraflı ve isnatsız bir yargıyı oluşturmaktadır. VGM'nin asli görevi ilanihaye devam ettirilmesi niyeti ile kurulmuş vakıfların hayır hizmetlerinin sürdürülmesini sağlamaktır. Buna karşılık kurumun rutin bir hizmetinin seçimlerle ilişkilendirilerek kamuoyunu yanıltacak şekilde sunulmasının Basın Meslek İlkeleri'ne de aykırı olduğu açıktır."

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 16:04
  1. "Vakıflar Müdürlüğünden 'seçim' kolisi" başlıklı haberler
  2. Vakıflar Genel Müdürlüğünce (VGM)
  3. yazılı açıklama

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