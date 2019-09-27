Öğrencilerin merakla beklediği Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvurusu tarihi belli oldu. Öğrenciler Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında öğrencilere aylık 250 TL ödeneceğini duyurdu. Peki, Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvurusu nasıl yapılır? İşte konuya ilişkin detaylar...

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvurusu nasıl yapılır?

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurularını her yıl belirlediği tarihlerde alıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen “Ortaöğrenim Bursu" ve üniversite öğrencilerine verilen “Yükseköğrenim Bursu" başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. 2019 - 2020 eğitim yılı için başvurular www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor.

2019 - 2020 eğitim yılı için aşağıdaki tarihler arasında www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden alınacaktır.

VGM BURS BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Geçtiğimiz eğitim dönemlerinde sosyal medyada ve internette Vakıflar Genel Müdürlüğü bursları ile ilgili yanlış haberler yapıldığı ve başvuru alma adı altında kişisel verilerin toplanması amacıyla sahte sayfa ve hesaplar yayınlandığı görülmüştür. Bu nedenle bu türden sahte haber, sayfa ve hesaplara itibar edilmemesi ve Genel Müdürlüğümüz bursları ile ilgili her türlü duyuru ve başvuru işlemlerinin www.vgm.gov.tr adresi üzerinden takip edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim Bursu, öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere verilmektedir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvurusu için son tarih ne zaman?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine “Ortaöğrenim Bursu", üniversite öğrencilerine verilen “Yükseköğrenim Bursu" veriyor. Ortaöğrenim bursu başvuruları 9 Eylül ve 9 Ekim tarihleri aralığında alınıyor.

Yükseköğrenim bursu başvuruları 15 Eylül’de başladı ve 30 Ekim tarihine kadar devam edecek.