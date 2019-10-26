Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları 2019 açıklandı mı? sorusu Vakıfla Genel Müdürlüğü'ne burs başvurusu yapan binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine “Ortaöğrenim Bursu", üniversite öğrencilerine verilen “Yükseköğrenim Bursu" veriyor. Yükseköğrenim burs başvuruları 30 Ekim’e kadar devam ediyor. Peki, Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları 2019 açıklandı mı?

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları 2019 açıklandı mı?

VGM burs başvuru sonuçlarının açıklanma tarihi ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Haberimiz içerisinden yapılan açıklamaları takip edebilirsiniz.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine “Ortaöğrenim Bursu", üniversite öğrencilerine verilen “Yükseköğrenim Bursu" veriyor.

Ortaöğrenim bursu başvuruları 9 Eylül ve 9 Ekim tarihleri aralığında alındı. 15 Eylül’de başlayan yükseköğrenim bursu başvuruları 30 Ekim tarihinde sona erecek.