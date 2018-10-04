Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurularında son gün ne zaman? VGB burs başvuru nasıl yapılır

Üniversitede okuyan öğrenciler burs almak için hangi kurumun ne zaman burs verdiğini araştırıyor. Burs almak isteyen öğrencilerin en büyük merakı ise Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından verilen burs başvuruları oldu. Peki Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları ne zaman başlıyor ve burs başvurularında son gün ne zaman? 2018 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2018 bursları öncelikli olarak anne veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere veriliyor. 8 ay 250 TL ödenecek üniversite bursu için başvuru, 15 Eylül-30 Ekim; 9 ay 60 TL verilecek ortaöğretim ise, 17 Eylül-17 Ekim. www.vgm.gov.tr üzerinden yapılmakta. VGM bursları Ortaöğrenim Bursu 17 Eylül 2018'de başladı 17 Ekim 2018'de sona erecek. Yükseköğrenim Bursu 15 Eylül 2018'de başladı 30 Ekim 2018 sona erecek. Yabancı Uyruklu Yükseköğrenim Bursu 15 Eylül 2018'de başladı 30 Ekim 2018 sona erecek.

ÖĞRENCİLER BURSLAR NASIL ÖDENECEK?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler. Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.