KYK burs sonuçları Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ortaöğretim ve üniversite öğrencileri için burs veriyor. Vakıflar Genel Müdürlüğünden burs başvurusunda bulunan adaylar VGM burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü 2019 burs başvuru sonuçlarına ilişkin detaylar…

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2018 - 2019 öğretim dönemi için yükseköğrenim bursu başvuruları 15 Eylül– 30 Ekim 2018 tarihleri arasında yapıldı. VGM burs başvuru sonuçlarına göre, 2018 - 2019 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle 250,00 TL burs yardımı yapılmakta. Burs başvurusunda bulunan öğrenciler, kurumun yapacağı açıklamaları sorgulamaya devam ediyor. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları ne zaman açıklanır?

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine internet sitemiz üzerinden yapılacaktır. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından; sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, Polis Akademisi öğrencilerine, okumakta oldukları eğitim kurumunda ek süre öğrenim gören öğrencilere, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmemektedir. Öte yandan, KYK burs sonuçlarıyla alakalı henüz resmi bir açıklama yok fakat, 2018 KYK burs sonuçlarının 13-15 Kasım tarihleri arasında açıklanacağı tahmin ediliyor. Sonuçlar için https://sonuc.kyk.gov.tr/ adresine tıklayabilirsiniz