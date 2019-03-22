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Vakıfköy Kent Park ve Spor Tesisi 7’den 70’e herkesi cezbedecek

Bursa’da hizmete açılması için gün sayan 225 dönümlük Vakıfköy Kent Park ve Spor Tesisi, 7’den 70’e herkesi cezbedecek.

22 Mart 2019 Cuma 09:15
Vakıfköy Kent Park ve Spor Tesisi 7’den 70’e herkesi cezbedecek

Bursa’da hizmete açılması için gün sayan 225 dönümlük Vakıfköy Kent Park ve Spor Tesisi, 7’den 70’e herkesi cezbedecek. Çalışmalarda sona gelinen park, ayrıca bölgeye de değer katacak.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hayata geçirilen millet bahçelerinden biri Vakıfköy Mahallesi’nde hizmete açılıyor. Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yüzde 70’inin tamamlandığı Vakıfköy Kent Park ve Spor Tesisini yeni dönemin başlamasıyla birlikte vatandaşların beğenisine sunacak. Hummalı bir çalışmanın olduğu tesisler ayrıca bölgeye de değer katacak. Vatandaşların aileleriyle birlikte rahatça vakit geçirebileceği 225 dönümlük parkta, kapalı yüzme havuzundan 2 bin 500 metrekare taban alanı olan engelli yüzme havuzuna, güreş salonlarından boks salonuna, sporcu misafirhanesinden kafeteryalara kadar bir çok kullanım alanı yer alacak.


Futbol turnuvaları için bin 900 kişilik tribünün tamamlanan tesislerde, 2 adet nizami futbol sahası, 11 bin metrekarelik gölet alanı ve seyir terası yer alacak. Bu etkinlik alanlarının yanı sıra, 3 bin 800 metrekarelik çocuk oyun ve aktivite alanları, 9 bin metrekarelik tematik park, 2 bin 500 metrelik park duvarı, 300 araçlık otopark, 6 bin metre yürüyüş yolu, 10 bin metrekarelik piknik alanlarında aileler hoş vakit geçirebilecek.


Yeni dönemde oksijeni bol, bahçesi ve parklarıyla Yeşil Bursa’nın yeniden gündemde olacağını belirten AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların Cumhur İttifakı’na olan desteğiyle daha da azimle çalıştıklarını belirten Kılıç, "225 dönümlük bir alanda Yıldırımlıların daha rahat nefes alabilecekleri güzel bir park hizmete girecek. Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, özellikle şehrin farklı bölgelerinde hizmete alacağı park projeleriyle Bursa’nın hızlı yükselişini devam ettirecektir. Bursa’da pek çok yerde farklı temalarda parklar oluşacak. Bursa’nın yaşam alanlarının dört bir tarafında yeşil alanlar herkese nefes aldıracaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin gündemine taşıdığı millet bahçelerini Bursa’da tek tek gerçekleştirerek hizmetlerimize değer katacağız" dedi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 09:15
  1. doğa

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