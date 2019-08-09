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VakıfBank'tan yılın ilk yarısında 1 milyar 19 milyon TL net kar

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih:- "Milli ekonominin yanındaki güç olarak, mutlak müşteri memnuniyeti anlayışı çerçevesinde tüm müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarına en uygun çözümlerle desteğimizi artırarak sürdüreceğiz"

09 Ağustos 2019 Cuma 20:04
VakıfBank'tan yılın ilk yarısında 1 milyar 19 milyon TL net kar

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, yılın ilk yarısında 1 milyar 19 milyon TL net kar elde etti.

VakıfBank, yaptığı yazılı açıklamayla, konsolide olmayan finansal sonuçlarını duyurdu.

Banka, 2019 yılının ilk yarısında toplam aktiflerini 380 milyar TL’nin üzerine çıkarırken, nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığı ile milli ekonomiye 321 milyar TL destek sağladı.

VakıfBank’ın nakdi krediler artış oranı ise yıllık bazda yüzde 19 ile 7,9 olan sektör ortalamasının 2 katından fazla gerçekleşerek 250 milyar TL seviyesine ulaştı.

VakıfBank’ın aynı dönemde elde ettiği net kar, 1 milyar 19 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

- "Nakdi kredi büyümesi 250 milyar TL’ye ulaştı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, VakıfBank olarak 65 yıldır ülke ekonomisinin kalkınması ve refah seviyesinin yükselmesi için büyük bir motivasyonla çalıştıklarını belirterek, "Bu sürecin 28 yılına şahitlik etmiş bir kişi olarak Türkiye bilançosuna çalışmaya, büyük bir sorumlulukla devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak isterim." değerlendirmesinde bulundu.

2019 yılının ilk 6 aylık döneminde VakıfBank’ın nakdi kredi büyümesinin yıllık yüzde 19 seviyesinde gerçekleşerek 250 milyar TL’ye ulaştığına dikkat çeken Üstünsalih, şu bilgileri verdi:

"Aynı dönemde sektörün nakdi kredi artış oranının yüzde 7,9 seviyesinde olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, kredilerdeki artış oranımızın sektör ortalamasının 2 katının üzerinde olduğunun altını çizmek isterim. Milli ekonominin yanındaki güç olarak, mutlak müşteri memnuniyeti anlayışı çerçevesinde tüm müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarına en uygun çözümlerle desteğimizi artırarak sürdüreceğiz."

Fonlama tarafında da başarılı bir dönemi geride bıraktıklarına işaret eden Üstünsalih, şunları kaydetti:

"Ana fonlama kalemimiz olan toplam mevduatlarımız yıllık ve çeyreklik bazda sırası ile yüzde 25,8 ve yüzde 8,2 artışla ilk defa 200 milyar TL barajını aşarak 214 milyar TL’ye ulaştı. Mevduat tarafında da yıllık ve çeyreklik artış oranlarımızın sektör ortalamalarının üzerinde olması memnuniyet vericidir. Bu dönemde mevduat müşterilerimize yeni bir alternatif olarak sunmaya başladığımız 'Enflasyona Endeksli Kazandıran Hesap' ürününe çok kısa bir sürede çok yoğun bir ilginin olduğunu ve şimdiden bu ürünlerdeki bakiyemizin 10 milyar TL seviyesine ulaştığını görmekten mutluluk duyuyorum. Mevduat portföyümüzü hem tabana yaygın hale getirmeye hem müşterilerimizin taleplerine uygun bir şekilde yeni ürünlerle çeşitlendirmeye devam edeceğiz."


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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 20:04
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