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VakıfBank’tan 600 milyon dolarlık eurobond ihracı

VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan:-"600 milyon dolar tutarındaki tahvil ihracına, dünya genelinde 150’nin üzerinde yatırımcı ilgi gösterdi"

29 Mart 2019 Cuma 18:13
VakıfBank’tan 600 milyon dolarlık eurobond ihracı

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, orta vadeli tahvil ihraç programı (GMTN) kapsamında 5 yıl vadeli 600 milyon dolarlık yeni bir tahvil ihracı gerçekleştirdi.

VakıfBank açıklamasında görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, Türk ihraççıların, 2018 yılı gibi zorlu bir dönemi geride bıraktıktan sonra 2019 yılında eurobond piyasasına çok aktif bir şekilde girdiğini belirtti.

Özellikle yabancı tahvil yatırımcıları nezdinde Türkiye ve milli ekonomi ile ilgili endişelerin azalmasının eurobond piyasasında başarılı ihraçlar yapılmasını da beraberinde getirdiğini aktaran Özcan, "Bu süreçte başta Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere bankalarımız ve kurumsal şirketlerimiz çok başarılı işlemlere imza attı ve uluslararası sermaye piyasalarından ülkemize getirilen uzun vadeli kaynak tutarı toplamda 10 milyar doları aştı. Bu rakam çeyreksel bazda şu ana kadar yapılan en yüksek rakam olarak dikkat çekmektedir. Güçlü Türkiye’nin Lider Bankası VakıfBank olarak, çeşitlendirdiğimiz kaynak yapısı ve uzun vadeli, uygun maliyetli uluslararası fonlama kalemleri ile her zaman olduğu gibi milli ekonomimize destek olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

600 milyon dolar tutarındaki tahvil ihracına, dünya genelinde 150’nin üzerinde yatırımcının ilgi gösterdiğine dikkati çeken Özcan, “İhraç işleminin iki katına yakın talep topladık. Özellikle ABD ve İngiltere merkezli uzun vadeli yatırım yapan portföy yöneticilerinden gelen güçlü ve kaliteli talep işlemin başarısında önemli bir rol oynadı ve tahvil ihracımızın yüzde 75’lik kısmı bu iki ülke merkezli yatırımcılara yapıldı. İhraç tutarı aynı gün Avro’ya swaplanmış ve yüzde 5’in altında bir avro maliyeti ile işlem kapatılmıştır. VakıfBank’ın uluslararası bankacılık konusundaki öncü konumunu korumaya kararlıyız.” ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 18:13
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