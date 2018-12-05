VakıfBank'a iş sağlığı ve güvenliği yönetimi sertifikası

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, TÜV SÜD tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası'nı alan ilk banka olarak iş sağlığı ve güvenliği konusunda uluslararası standartları sağladığını belgeledi.

VakıfBank'tan yapılan açıklamada Almanya merkezli uluslararası denetim firması TÜV SÜD tarafından OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası'nı almaya değer görüldüğü belirtildi.

Sertifika teslim töreni VakıfBank ve TÜV SÜD yöneticilerinin katılımıyla VakıfBank Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, "TÜV SÜD'le uzun süredir çok değerli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu iş birliğimizin sonucunda politika ve faaliyetlerimizi uluslararası standartlara uygun hale getirerek dünya çapında geçerliliği olan belgeler alıyoruz. Bugün de OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası'nı alarak Türk bankacılık tarihinde yine bir ilki gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

VakıfBank'ın en kıymetli varlığının insan kaynağı olduğunu belirten Özcan, iş güvenliği bilincini yükseltmek, iş sağlığı ve güvenliği risklerini kontrol etmek, performansını iyileştirmek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemenin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını kaydetti.

Özcan, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası'nın BIST Sürdürülebilirlik Endeksi ve yurt dışında da Londra Borsası Good Emerging Endeksi'nde VakıfBank'a avantajlar sağlayacağını vurguladı.

Dünya genelinde kurumların değerlendirilmesinde rakamların finansal tabloların yanı sıra sürdürülebilir bankacılığın gerektirdiği diğer standartların da itibar hanesine eklendiğini aktaran Özcan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çevre dostu davranışlardan iş sağlığı ve güvenliğine kadar pek çok husus göz önünde bulunduruluyor. Bu başlıkları TÜV SÜD’le gözden geçirerek uluslararası standartlara uyumumuzu tescilleyen sertifikaları almak bu yönden de oldukça önemlidir. Bu sertifikaların, 2014’ten bu yana yer aldığımız BIST Sürdürülebilirlik Endeksi puanlamasına da önemli katkısı olacak. Ayrıca Londra Borsası FTSE4 Good Emerging Index gibi platformlarda rekabet gücümüz artacak. Bundan sonraki dönemde de her alanda uluslararası standartlara uyum sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz."





- "VakıfBank insana verdiği üstün değeri açıkça ve kararlılıkla ortaya koyuyor"





TÜV SÜD Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Emre Büyükkalfa da ulusal ve uluslararası standartların her sektör için olduğu gibi, bankacılık sektörü için de çok önemli olduğunu vurguladı.

Geçen yıl ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgelendirmelerini tamamladıkları VakıfBank'ın, bu yıl da tüm şubeleri kapsayan denetimler sonucunda OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası almaya hak kazandığını belirten Büyükkalfa, "Bu belge ile VakıfBank, iş yerinde sağlık ve güvenliğin sağlanmasında kapsamlı bir sistem uyguladığını kanıtlıyor, yasalara ve düzenlemelere uymayı ön planda tuttuğunu, insana verdiği üstün değeri açıkça ve kararlılıkla ortaya koyuyor. Ben de bu değerli kurumun kararlılığını tebrik ediyor, sürecin tüm çalışanlar ve paydaşlar adına hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.