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Vakıfbank Yayınları editörü Hasan Aksakal'dan skandal yorum! 'Allahsız kitapsız diye diye...'

Yeni kurulan Vakıfbank Kültür Yayınları'nın editörü Hasan Aksakal, bir yayınevinin Twitter'dan paylaştığı zam duyurusuna skandal bir yorum yaptı.

02 Eylül 2018 Pazar 20:17
Vakıfbank Yayınları editörü Hasan Aksakal'dan skandal yorum! 'Allahsız kitapsız diye diye...'

Yeni kurulan Vakıfbank Kültür Yayınları'nın çiçeği burnunda editörü Hasan Aksakal, Ayrıntı Yayınevi'nin Twitter'dan yayımladığı zam duyurusuna skandal bir yorum yaptı.

Temmuz ayında kurulan ve genel yayın yönetmenliğine Tarık Çelenk'in getirildiği yayınevinde editörlük görevi verilen Aksakal, yaptığı yorumla pes dedirtti.

Aksakal, Ayrıntı Yayınları'nın doların yükselişine bağlı olarak, yayımladığı kitaplara yüzde 25 ila 40 oranında zam yapacağını duyurduğu paylaşıma, "Kitap okuyanlara "Allahsız", "Kitapsız diye diye memleketi sonunda gerçekten kitapsız, kağıtsız bıraktık" yorumunu yaptı.

 

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 20:17
  1. hasan aksakal
  2. vakıfbank kültür yayınları

YORUM YAZ

  • mehmetmehmet23 dk önce
    bende tek şey diyorum demeki o dediğinmuhteşem varlıga senin inancın yok zavalıadam....Ulan ahmak dolarda yüzde 40 kırkmı artış olduvijdansız kişi
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