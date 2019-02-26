VakıfBank, namağlup çeyrek finalde VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki son maçında Beziers VB’yi 25-10, 25-18 ve 25-16’lık setlerle 3-0 mağlup ederek, namağlup çeyrek finale çıktı.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki son maçında Beziers VB’yi 25-10, 25-18 ve 25-16’lık setlerle 3-0 mağlup ederek, namağlup çeyrek finale çıktı.

Gruptan namağlup olarak çeyrek finale yükselen sarı-siyahlılar, Avrupa’daki galibiyet serisini 28 maça çıkarttı. VakıfBank’ın çeyrek finaldeki rakibi 1 Mart Cuma günü Lüksemburg’ta düzenlenecek kura çekiminde belli olacak.



Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Tudur Pop, Vitor Alexandre Goncalves

VakıfBank: Di Iulio, Melis, Cansu, Ebrar, Milena, Lonneke, Ayça (L), Buket, Tuğba

Beziers VB: Fabrino, Fidon, Soto, Terrell, Johnson, Öhman, Once (L), Martin, Lautric, Victoria, Ungerer, Edelman

Setler: 25-10, 25-18, 25-16

Süre: 61 dakika

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.