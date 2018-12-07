VakıfBank, grup lideri olarak yarı finale çıktı





Salon: Olimpiyat Spor Merkez

Hakemler: Vladimir Simonovic (Sırbistan), Nathanon Sowapark (Tayland)

VakıfBank: Cansu Özbay, Zhu Ting, Robinson, Sloetjes, Rasic, Zehra Güneş (Gizem Örge, Ayça Aykaç, Kübra Çalışkan, Ebrar Karakurt, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Derya Cebecioğlu)

Minas: Leao, Marques, De Souza, Gattaz, Carneiro, Braga Guimaraes (Costa, Conceiçao, De Oliveira, Cattani, Nicolosi)

Setler: 25-23, 30-28, 25-18

Süre: 88 dakika (27, 35, 26)





İSTANBUL (AA) - Voleybolda Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda yarı finali garantileyen VakıfBank, A Grubu'ndaki üçüncü maçında Brezilya temsilcisi Minas'ı 3-0 yendi.

VakıfBank, yarı finalde yarın B Grubu'nu ikinci bitiren bir başka Brezilya ekibi Praia ile karşı karşıya gelecek.

Çin'in Shaoxing kentindeki turnuvada VakıfBank, rakibi karşısında birinci setin ilk teknik molasına 8-6 geride girdi. İkinci teknik molayı da Minas'ın 16-15 üstün bitirmesini engelleyemeyen VakıfBank, iyi savunma karşısında 23-20 geriye düştü. Toparlanmayı bilen VakıfBank, geriden gelerek seti 25-23 kazandı.

İkinci sete kötü başlayan VakıfBank, teknik molaları 8-6 ve 16-14 geride geçti. Oyundan kopmayan sarı-siyahlılar, 24-24'lük skorla beraberliği yakaladı. VakıfBank, büyük çekişmeye sahne olan son bölümde Zhu Ting ve Cansu Özbay'ın sayılarıyla seti 30-28 aldı ve maçta 2-0 öne geçti.

İki çekişmeli setin ardından rakibinin direncini kıran VakıfBank, üçüncü sette bloklarla sonuca gitti. Teknik molaları 8-5 ve 16-8 önde geçen sarı-siyahlı ekip, bu sette de rakibine 25-18 üstünlük sağladı. Minas'ı 3-0 yenen ve grubundaki üç karşılaşmayı da kazanan VakıfBank, lider olarak yarı finale yükseldi.



