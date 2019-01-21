VakıfBank Genel Müdürü Özcan AA Finans Masası'na konuk olacak VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, yarın Anadolu Ajansı Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak

İSTANBUL (AA) - VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, yarın Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak. Özcan, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak. VakıfBank Genel Müdürü Özcan'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@aa_finans" Twitter hesabından da anlık takip edilebilecek. AA Finans aboneleri ise toplantıyı "aafinans.com" üzerinden canlı izleyebilecek.



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