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VakıfBank, deplasmanda galibiyet peşinde

- Sarı-siyahlı takımın antrenörü Guidetti:"Karşılaşmaya çok iyi hazırlandık ve kazanmak istiyoruz"

19 Aralık 2018 Çarşamba 12:40
VakıfBank, deplasmanda galibiyet peşinde


İSTANBUL (AA) - CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında yarın deplasmanda Bulgaristan temsilcisi Maritza'ya konuk olacak VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, bu organizasyondaki 23 maçlık galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkacak.

Sarı-siyahlı takımın antrenörü Giovanni Guidetti, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Maritza ile Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez karşılaşacaklarına dikkati çekerek, "Karşılaşmada tüm salonun dolu olacağını düşünüyorum. Çok zevkli bir maç bizi bekliyor. Bulgaristan'da oynayacağımız için heyecanlıyız. Tabii ki gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz. Karşılaşmaya çok iyi hazırlandık ve kazanmak istiyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Melis Gürkaynak ise FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'ndan üçüncü kez şampiyon olduklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu sezon hedefimiz olan ilk kupayı almayı başardık. Ama sezon devam ediyor. Önümüzdeki turnuvaları da kazanmak için aynı motivasyonla çalışmaya devam edeceğiz. Hedefimiz olan Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçımıza çıkacağız. Takım olarak Maritza karşılaşmasına hazır durumdayız. Yolumuza kazanarak devam etmek istiyoruz.''

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 12:40
  1. Giovanni Guidetti
  2. Vakıfbank
  3. Voleybol

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