VakıfBank, çeyrek finalde VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki beşinci maçında Allianz MTV Stuttgart’ı deplasmanda 23-25, 18-25 ve 18-25’lik setlerle 3-0 mağlup ederek, 5’te 5 yaptı.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki beşinci maçında Allianz MTV Stuttgart’ı deplasmanda 23-25, 18-25 ve 18-25’lik setlerle 3-0 mağlup ederek, 5’te 5 yaptı. Grup lideri olarak çeyrek finale yükselmeyi garantileyen sarı-siyahlılar, Avrupa’daki galibiyet serisini de 27 maça çıkardı.

VakıfBank, gruptaki son maçında Fransız ekibi Beziers VB’yle 26 Şubat Salı günü saat 19:00’da VakıfBank Spor Sarayı’nda karşılaşacak.



Salon: SCHARRena

Hakemler: Peter Szabo (Macaristan), Vladimir Oleynik (Rusya)

Allianz MTV Stuttgart: McCage 3, Bugg 2, Poll 6, Tapp 5, Rivers 11, Schaefer 4, Koskelo (L), Wilhite 1, Kastner 1, Van Daelen 5, Tomazela, Cesar, Sandor 3

VakıfBank: Kelsey 12, Zehra 13, Cansu 3, Zhu 10, Milena 6, Lonneke 7, Gizem (L), Ebrar 4, Buket, Tuğba

Setler: 23-25, 18-25, 18-25

Süre: 81 dakika (32’, 22’, 27’)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.