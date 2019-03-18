VakıfBank BusinessCard ile BP Taşıtmatik'te yüzde 5 indirim

İSTANBUL (AA) - VakıfBank ile BP Türkiye, KOBİ ve ticari segmentteki müşteriler için iş birliğine imza attı.



VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, iki marka arasındaki anlaşmaya göre VakıfBank BusinessCard ile BP Taşıtmatik aracılığıyla yapılan akaryakıt alımlarında anında yüzde 5 indirim uygulanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, VakıfBank olarak bir yandan milli ekonomiye destek olurken, diğer yandan da "Güçlü Türkiye’nin Lider Bankası" olma vizyonu ve tüm paydaşlarının "Yanındaki Güç" olma sorumluluğu ile müşteri talep ve ihtiyaçlarına etkin cevap verebilmek adına ürün ve hizmetler geliştirmeye devam etiklerini, bunun için banka ve sektörle ilgili sürekli araştırmalar yaptıklarını ve müşterilerini dinlemeye önem verdiklerini belirtti.

Akaryakıt sektörünün, Türkiye’de kredi kartları ile yapılan harcamalarda, market ve gıda sektörünün ardından ikinci sırada geldiğine işaret eden Özcan, "Bankalar ile akaryakıt şirketlerinin birlikte hareket etmeleri önem taşıyor. Bir bakıma iki sektör arasındaki sinerji müşterilere büyük faydalar sağlıyor. BP Türkiye ile imza attığımız anlaşma da bu yaklaşımın bir ürünüdür. 100 yılı aşkın bir tecrübe ile ülkemizde ve dünyada kaliteli hizmet veren böylesine kıymetli bir şirketle yan yana bulunmaktan son derece büyük bir memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Özcan, VakıfBank ve BP arasındaki güç birliğinin müşteriler tarafından da ilgiyle karşılanacağına inandığını belirterek, "200 bini bulan VakıfBank BusinessCard müşterimiz, BP istasyonlarında akaryakıt alımlarında herhangi bir üst sınır olmadan anında yüzde 5 indirime sahip olacak. İş birliğimiz KOBİ ve ticari segmentteki müşterilerimiz lehine çok büyük bir avantajı da beraberinde getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.





- "Müşterilerimizin taleplerini en iyi şekilde analiz ediyoruz"





BP Türkiye Akaryakıt Ülke Müdürü Martin Thomsen da bir asrı aşkın süredir Türkiye’den aldıkları güçle yatırımlarını yine Türkiye’ye katkı verecek şekilde genişlettiklerini, müşterilerinin taleplerini en iyi şekilde analiz etmeye özen gösterdiklerini kaydetti.

Thomsen, "Özellikle Türkiye’nin itici gücü KOBİ müşterilerimiz için özel çözümler üretmek ve giderlerini kontrol altında tutmaya yardımcı olmak adına özenli ve titiz çalışmalar yürütüyoruz. VakıfBank ile gerçekleştirdiğimiz bu ortaklıkla ülke ekonomisine de büyük değer katmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

BP Taşıtmatik’i KOBİ’lerin talepleri doğrultusunda ortaya çıkardıklarını belirten Thomsen, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Sektörünün en büyükleri arasında yer alan VakıfBank’la imza attığımız bu önemli anlaşma kapsamında, VakıfBank BusinessCard sahipleri Türkiye çapındaki tüm istasyonlarımızda bulunan BP Taşıtmatik’ler ile yüzde 5’lik akaryakıt indiriminden faydalanabilecek. Bunun yanı sıra müşterilerimiz, akaryakıt giderlerini tam olarak kontrol edebilirken, filonun toplam yakıt tüketimi, tüketimin hangi aralıklarla yapıldığı, bu ürünle toplam kaç kilometre yol gidildiği gibi verilere kolaylıkla ulaşılabilecekler.”

Ayrıca belirlenecek dönemlerde TL veya litre bazında yapılacak limitlendirmeler sayesinde filonun yakıt tüketimini de kontrol edilebileceğini aktaran Thomsen, BP Taşıtmatik sayesinde müşterilerinin muhasebede birikmiş yüzlerce akaryakıt fişini tek tek kaydetmekten kurtulacağını bildirdi.

Thomsen, "BP Taşıtmatik sayesinde müşterilerimiz muhasebede birikmiş yüzlerce akaryakıt fişini tek tek kaydetmekten kurtulacak. Filoya ait araçların tüketim raporlarının muhasebe sistemine entegrasyonu otomatik olarak yapılırken bu operasyon müşterilerimize zaman kazandırarak tam kontrol de sağlayacak. Sunduğumuz bu hizmetler ile tüm müşterilerimizi BP’nin yüksek kaliteli akaryakıtı ile buluştururken, filoların kontrolünün daha az uğraşla tamamen müşterinin elinde olması sağlanacak. BP Taşıtmatik'in güçlü teklifleri ve ekonomik çözümlerimiz ile KOBİ’lerimize en iyi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, VakıfBank BusinessCard sahiplerinin yüzde 5 indirimli akaryakıt’kampanyasına katılabilmeleri için öncelikle BP ile Taşıtmatik sözleşmesini imzalamaları gerekiyor. Bunun için "BP" yazıp 5724’e gönderen kart sahipleri, daha sonra geri aranacak ve Taşıtmatik tanımlanması için gerekli adımlar hakkında kendilerine bilgi verilecek, ardında da sözleşmeleri adreslerine gönderilecek.

Ayrıca, BP'nin 0216 571 20 20 numaralı müşteri danışma hattından da kampanyaya katılım sağlanabilecek. Taşıtmatik sözleşmesinin imzalanması ve sisteme kayıtların yapılmasından sonra VakıfBank BusinessCard sahipleri araçlarından inmeden anında akaryakıt indiriminden faydalanabilecek.



