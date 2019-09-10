Vakıf üniversitelerinde fırsat devam ediyor

Bu yıl açıklanan ilk yerleştirme sonuçlarına göre devlet üniversiteleri yüzde 93.5, vakıf üniversiteleri ise yüzde 84 seviyesinde doluluk başarısı sağladı.

Özellikle vakıf üniversitelerini tercih etmeyi düşünen adaylar için burs fırsatları devam ediyor. Adaylar, üniversitelerin web sayfalarını ziyaret ederek, ek kontenjan sayısı ile burs oranlarını görebiliyor. Üniversitelerin bölümlerini YKS tercihlerine göre tam burslu, yüzde 75 burslu, yüzde 50 burslu veya yüzde 25 burslu kazanan öğrenciler, bu burslarını öğrenim hayatları boyunca alacak.

İnşaata ilgi azaldı

İnşaat sektöründeki durgunluk üniversite öğrenimine devam edecek gençlerin meslek tercihlerini de etkiledi. Boş kalan kontenjanlar içinde ilk sırada 5 bin 278 adet ile inşaat mühendisliği yer alırken ikinci sırada da 2 bin 289 adet ile mimarlığın yer alması dikkat çekti.

İnşaat ile ilgili bu iki bölümün ardından öğrencilerin tercih etmediği üçüncü bölüm ise 2 bin 228 açık kalan kontenjanla makine mühendisliği oldu.