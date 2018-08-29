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Vakıf Katılım konut kredi oranları 2018 | Vakıf Katılım bankası konut kredisi hesaplama

Ekonomiyi canlandırmak için konut alacak vatandaşlara son dakika gelişmesi yaşandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile gayrimenkul sektörünün önde gelen firmaları konutta büyük kampanya başlattı. Buna göre, konut alacak vatandaşlar uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olacak. Peki katılım bankalarının konut kredi oranları ne oldu? Vakıf Katılım konut kredi oranlarında son durum ne? Vakıf Katılım'dan 100 bin TL konut kredisi çeken vatandaş ne kadar aylık taksit tutarı ne?

29 Ağustos 2018 Çarşamba 11:17
Vakıf Katılım konut kredi oranları 2018 | Vakıf Katılım bankası konut kredisi hesaplama

Ekonomiyi canlandırmak için konut alacak vatandaşlara son dakika gelişmesi yaşandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile gayrimenkul sektörünün önde gelen firmaları konutta büyük kampanya başlattı. Buna göre, konut alacak vatandaşlar uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olacak. Peki katılım bankalarının konut kredi oranları ne oldu? Vakıf Katılım konut kredi oranlarında son durum ne? Vakıf Katılım'dan 100 bin TL konut kredisi çeken vatandaş ne kadar aylık taksit tutarı ne?

Vakıf Katılım 100.000 TL’lik 120 ay konut kredisi alan bir kişinin ödeyeceği konut kredi tutarı hesaplama

Aylık taksit tutarı

2.121,71 TL

Ödenecek  Toplam Tutar

254.605,11 TL

Aylık Kâr Oranı

 %1,90

 

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 11:17
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