Vakıf Gureba, kolundan tuttu

Ağrı şikayetiyle doktora götürülen 10 yaşındaki Davut Bora Gül'ün sol omuzunda agresif bir tümör bulundu.



ÖNCE 40 BİN LİRA SONRA 10 BİN LİRA İSTEDİ



Küçük çocuğun, bin lira maaşla geçinen SSK'lı babası, oğlunu tavsiye üzerine ilk olarak İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görevli Profesör Murat Hız’a götürdü. Doktor, çocuğun bir an önce ameliyat olması gerektiğini, aksi takdirde kolunun kesilme tehlikesi bulunduğunu söyledi. Ameliyatı anlaşmalı olduğu özel hastanelerde yapabileceğini ifade eden doktor, ameliyat için önce 40 bin lira, sonra da ailenin talebi üzerine indirim uygulayarak 15 bin lira alacağını kaydetti.



ÜNİVERSİTEDE AMELİYAT ETMEK İSTEMEDİ



Ailenin, ameliyatı üniversitede yapmasını istemesi üzerine Prof. Dr. Hız, ameliyatı 2011 yılının Şubat ayından önce üniversitede yapamayacağını belirtti. Küçük Bora'nın ailesi çaresizlik içinde doktorun işaret ettiği özel hastanelerle görüşmeye başladı. Özel hastanelerden biri 80 ila 120 bin lira, diğeri ise 30 bin lira maliyet çıkardı. Tümörün tekrarlama ihtimalini de göz önüne alan ve varını-yoğunu satarak ancak bir ameliyat parasını denkleştirebilen aile, ameliyatın bir devlet ya da üniversite hastanesinde yapılabilmesi için hastane hastane dolaştı.



VAKIF GUREBA ÜCRETSİZ AMELİYAT ETTİ



Birçok hastane gezen aile, bir yakınlarının önerisi üzerine, Bezmi Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu ve burada doktorların yakın ilgisiyle karşılandı. Prof. Dr. Hakan Gürbüz, Doç. Dr. Kahraman Öztürk, Opr. Dr. Süleyman Semih Dedeoğlu, Dr. Yunus İmren ile Dr. Ömer Cengiz, Davut Bora Gül'ü ameliyat etti. Prof. Dr. Hakan Gürbüz, hastanede tümör ameliyatlarının ücretsiz yapıldığını belirterek, Türkiye'de sağlık konusunda iyi işler yapıldığını vurguladı. Davut Bora Gül'ün babası Kenan Gül, oğlunun sağlığına kavuşmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Başta Hakan Gürbüz olmak üzere tüm doktorlara teşekkür ediyorum. Vakıf Gureba Hastanesi bize kapılarını açmasaydı, olacakları düşünmek bile istemiyorum” dedi.



PARA HIRSI, BİR HASTAYI AYAĞINDAN ETMİŞTİ



Vakit Gazetesi de Sebattin Kalın isimli ayağında tümör tespit edilen hastanın, İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Harzem Özger’in İstanbul Tıp Fakültesi yerine özel hastanede para ile ameliyat yapma ısrarı üzerine para bulamayıp, tümör tespit edilen ayağını kaybetmesini gündem getirmişti. Sağlık Bakanlığı, olay ile ilgili soruşturma başlatmıştı.