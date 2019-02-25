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Vakıf Emeklilikten çocukların geleceği için Vakıf Eğitim Sigortası

Vakıf Emeklilik, ebeveynlere sunduğu Vakıf Eğitim Sigortası ile başlarına gelebilecek risklere karşı çocuklarının geleceğini güvence altına alarak eğitim hayatlarının yarıda kalmaması için ihtiyaç duyulan finansmanı sağlıyor.

25 Şubat 2019 Pazartesi 14:52
Vakıf Emeklilikten çocukların geleceği için Vakıf Eğitim Sigortası

Vakıf Emeklilik, ebeveynlere sunduğu Vakıf Eğitim Sigortası ile başlarına gelebilecek risklere karşı çocuklarının geleceğini güvence altına alarak eğitim hayatlarının yarıda kalmaması için ihtiyaç duyulan finansmanı sağlıyor.


Yarınlarını güvence altına almak isteyen herkes için farklı ürünler sunan Vakıf Emeklilik, çocukları için en iyisini isteyen ailelere de Vakıf Eğitim Sigortası’nı öneriyor. Yenileme garantili Vakıf Eğitim Sigortası, ebeveynlerin hayatta başlarına gelebilecek risklere karşı çocuklarının geleceğini güvence altına alıyor.


Vakıf Eğitim Sigortası, ebeveynlerin yaşamlarını kaybetmeleri durumunda çocukların eğitiminin yarıda kalmaması için ihtiyaç duyulan finansmanı sağlıyor. Çocukların iyi okullarda okuyup iyi eğitim almasına katkı sağlayan ürün, çocuk sahibi olan 18 - 63 yaş aralığındaki ebeveynler veya bir çocuğun eğitim masraflarını üstlenmek isteyen kişiler tarafından satın alınabiliyor.


Vakıf Emeklilik, 30 yıla kadar ihtiyaç duyulan eğitim süresini ve eğitim giderine karşılık gelen teminat tutarını sigortalının belirlemesine imkân tanıyor. Taksitli ödeme seçeneği ve her yıl yenilenen poliçesi sayesinde uzun süre devam edecek poliçeye ödeme kolaylığı sunan Vakıf Emeklilik, poliçe başlangıcında sigortalıdan sadece bir kereye mahsus sağlık beyanı alıyor.


Eğitim harcamaları her geçen yıl artıyor


TÜİK verilerine göre Türkiye’de toplam hane halkı sayısının 22 milyon 676 bin ve bunun yüzde 66,1’i çekirdek aileden, yüzde 15,4’ü ise tek kişilik aileden oluşuyor. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okullarda 18 milyona yakın öğrenci bulunuyor. Türkiye’de eğitim harcamaları ise 2017 yılında 2016 yılına göre yüzde 9,8 artarak 176 milyar 452 milyon TL oldu. Vakıf Eğitim Sigortası da bu toplumsal gerçek ve ihtiyaçlara göre tasarlandı


Vergi indirimi avantajı


Vakıf Eğitim Sigortası’na sahip müşteriler; ödedikleri primleri, aylık brüt ücretinin yüzde 15’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını geçmeyecek şekilde gelir vergisi matrahından düşerek, vergi avantajından yararlanabiliyor.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 14:52
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