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Vakıf Emeklilik Kumbara Tasarımı Yarışması'nın ödülleri verildi

Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı:- "Erken yaşta kazandırılan tasarruf bilincinin olumlu etkilerini çocuklar hayat boyu görecektir. Kumbara Tasarımı Resim Yarışması da tasarruf bilincini çocuklara kazandırma bakımdan önemli bir proje olduğunu gösterdi"

06 Aralık 2018 Perşembe 10:58
Vakıf Emeklilik Kumbara Tasarımı Yarışması'nın ödülleri verildi

İSTANBUL (AA) - Geleneksel hale gelen dördüncü Vakıf Emeklilik Kumbara Tasarımı Resim Yarışması'nın ödülleri verildi.

Vakıf Emeklilik'ten yapılan açıklamaya göre, şirket tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Kumbara Tasarımı Resim Yarışması"nın ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Vakıf Emeklilik Genel Müdürlük Binası Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilen törende, dereceye giren 5 yarışmacı ödüllerini Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı'nın elinden aldı. Seçilen resimlerden oluşturan serginin açılışı da gerçekleştirildi.

7-10 yaş arası 4 bin 876 ilkokul öğrencisinin 4 bin 934 resim ile katıldığı yarışmada, İstanbul Özel Bilfen Esenşehir İlkokulu’ndan Merve Cantürk birincilik ödülünün sahibi oldu. Cantürk, birincilik ödülü olarak bisiklet kazandı.

İstanbul Özel Eyüboğlu Çamlıca İlkokulu’ndan Demir Yazıcı, Adana Özel Mektebim Çukurova Bilfen İlkokulu’ndan Ahmet Aras Eker üçüncü, Bursa Sınav Koleji'nden Kıvanç Şen dördüncü ve Özel İstanbul Koleji'nden Yusuf Ali Doğan ise beşinci oldu.

Yarışmada ilk üçe giren öğrenciler birer bisiklet kazanırken, dördüncü ve beşinci olan öğrencilere de birer scooter hediye edildi.


- "Tasarruf bilincini çocuklara kazandırma bakımdan önemli bir proje"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı, tasarruf yapmanın gelecek adına sosyo-ekonomik bir gerçeklik haline geldiğini belirterek, "Vakıf Emeklilik olarak toplumsal görevlerimizden biri de tasarruf bilincini uyandırmak, makul ölçüde tüketerek tasarruf etmenin de önemini vurgulamak. Söz konusu çocuklar olunca bu konu daha önemli hale geliyor. Çocuklara tasarruf bilincini erken yaştan itibaren yerleştirmek, kuşkusuz onların geleceğine olumlu katkılar sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Obalı, uzun vadede düzenlenecek bilinçli tüketim odaklı eğitimlerle ilkokul seviyesindeki çocuklarda sürdürülebilir farkındalık yaratarak, tasarruf bilincinin kazandırılmasının sağlanabileceğini aktararak, "Erken yaşta kazandırılan tasarruf bilincinin olumlu etkilerini çocuklar hayat boyu görecektir. Kumbara Tasarımı Resim Yarışması da tasarruf bilincini çocuklara kazandırma bakımdan önemli bir proje olduğunu gösterdi." yorumunu yaptı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 10:58
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