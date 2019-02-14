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Vakfıkebir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101.

14 Şubat 2019 Perşembe 15:02
Vakfıkebir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü ilçede düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.


Tören 14 Şubat Kurtuluş Caddesi boyunca Mehteran eşliğindeki kortej yürüyüşüyle başlarken, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı önünde devam etti. Burada Muharip Gaziler tarafından Türk bayrağı göndere çekilirken, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.


Belediye Başkanı Muhammet Balta günün anlam ve önemi ile ilgili yaptığı konuşmada, “Hiçbir millet yoktur ki, geçmişini bilmeden geleceğini sağlan temeller üzerine inşa edebilsin. Kurtuluş günleri bizlere geçmişimizi hatırlatıp tarih bilincini oluşturmalı ki amacına ulaşsın. O zaman biz tarihimizi çok iyi okumak ve anlamak ve o tarih üzerine bu vatanı daha yaşanabilir daha gelişmiş yurt haline getirebilelim.Dünya tarihinin en kanlı savaşlarının yaşandığı Birinci Dünya Savaşının başladığı 1914 yılından itibaren Vakfıkebir ve Büyükliman yöresi harbin olumsuzluklarını derinden yaşamış bir vatan parçasıdır. Harbin başından itibaren düşman donanmasınca denizden bombalanan, denizine mayınlar döşenen, eli silâh tutan mensuplarını vatan savunmasına cephelere gönderen Vakfıkebir, bütün imkânsızlıklarına rağmen, Rus istilâsından kaçarak muhacir çıkanlara da bir sığınak olmuş, ekmeğini onlarla paylaşmış, ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmıştı. Ancak, güneyimizde bulunan Bayburt, Gümüşhane ve Erzincan’ın işgal edilmesi birliklerimizin Sisdağı, Çavuşlu Deresi, Çanakçı hattına çekilmesine sebep oldu. Askerimizin çekilmesiyle de Vakfıkebirimiz 22 Temmuz 1916 tarihinde işgal edildi. Muhacir çıkacak imkânları olan halkımız, yanlarına çok az eşya ve yiyecek alarak, hayvanlarını bağlarından çözüp salarak, düşman esaretinden canlarını, namuslarını kurtarmak için yollara düştüler. Gidecek imkânı olmayanlar da, çaresizlik içinde işgal zilletine katlanmak, boyun eğmek zorunda kaldılar. Katliamlara ve türlü eziyetlere uğradılar. Bundan 101 yıl önce, beldemizde yaşanan o acı günler sona erdi ve Erzincan Mütarekesi gereği ileri harekâta geçen askerimiz 14 Şubat 1918 günü Vakfıkebir’i kurtardı” dedi.


Başkan Balta’nın konuşmasının ardından kurtuluş günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenleri ödülleri verildi. Halk oyunları ekibinin gösterisinden sonra Trabzon Belediyesi Mehteran Takımı bir konser verdi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 15:02
  1. konser

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