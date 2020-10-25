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Korona Virüs Vakaların yüzde 40’ı İstanbul’da, yük sizin sırtınızda
Korona Virüs

Vakaların yüzde 40’ı İstanbul’da, yük sizin sırtınızda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki 5 günlük programı kapsamında, Bakırköy'deki İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Avrupa Komuta Kontrol Merkezini ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 19:42:00 -
Vakaların yüzde 40’ı İstanbul’da, yük sizin sırtınızda

Burada 112 Acil Komuta Merkezi çalışanlarına telsizden hitap eden Koca, anonsuna "İstanbul Avrupa 112 Komuta Merkezinden tüm istasyonlara" sözüyle başlayarak, "Sesimin yabancısı olmadığınızı biliyorum. Tüm çalışma arkadaşlarıma iyi mesailer diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yeri geldi evinize gitmediniz

112 çalışanlarının özellikle son dönemde salgının seyriyle birlikte ne kadar büyük fedakarlık ve özveriyle çalıştığını bütün Türkiye'nin bildiğini belirten Koca, şunları kaydetti: "Koronavirüs salgınının en ön planında siz varsınız. Daha salgın mart ayında gelmeden önce sizin o beyaz tulumlarla riskli kişileri taşıdığınızı bütün Türkiye hafızalara aldı. Şu an Türkiye'nin yüzde 40'a yakın vakasının İstanbul'da olduğunu artık biliyoruz. Bu dönemde iş yükünüzün daha da arttığını tespit ettik. Bu çerçevede gösterdiğiniz fedakarlık ve özverinin, bütün toplum olarak bu gayretinizin farkındayız. Yeri geldiğinde riskli hastalarla temas ettiğiniz için en sevdiğiniz kişileri, çocuklarınızı, anne babalarınızı günlerce ziyaret etmediğinizi de biliyoruz. Bu dönemin geçeceğine inanıyorum" sözleriyle tamamladı. Koca daha sonra sağlık çalışanlarıyla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

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