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Korona Virüs Vakaların yüzde 40’ı İstanbul’da
Korona Virüs

Vakaların yüzde 40’ı İstanbul’da

“İstanbul’da vaka sayısının Türkiye genelinin yüzde 40’ına ulaştığı bilgisini veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Koronavirüs salgınının tüm ülkede yeniden tırmanışa geçtiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 12:02:00 -
Vakaların yüzde 40’ı İstanbul’da

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgınla mücadelede Bursa ve çevre illerdeki durumla ilgili toplantılar yapmak üzere kente geldi. Heykel semtindeki tarihi Valilik Binası’nda Vali Yakup Canbolat’ı ziyaret eden Koca, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Bursa’da bulunmasının birçok sebebi olduğunu, bunlardan en önemlisinin Kovid-19’a karşı yürüttükleri mücadeleye Bursa, Balıkesir, Bilecik, Yalova ve Çanakkale sakinlerinden, şimdiye kadar olduğundan daha büyük bir destek talebinde bulunmak olduğunu söyledi.

İkinci zirve dönemi uyarısı

“Koronavirüs salgınının tüm ülkede yeniden tırmanışa geçtiğini söyleyen Koca, şunları kaydetti: ““Salgın Anadolu’da ikinci zirve dönemindedir. Riskli bir tırmanışla karşılaşıyoruz. İstanbul’da vaka sayısı Türkiye genelinin %40’ına, Ankara’nın 5 katına ulaştı.”

Bilim Kurulu İstanbul’da toplanacak

Fahrettin Koca, Bursa’dan 83 milyonun kalbi İstanbul’a da seslenmek istediğini belirtti. İstanbul’da vaka sayısının Türkiye genelinin yüzde 40’ına ulaştığına değinen Koca, şunları kaydetti: “İstanbulluları kurallara, gerekirse fedakarlıkta bulunarak uymaya davet ediyorum. Hafta sonundan başlayarak 5 gün İstanbul’da çalışma arkadaşlarımla olacağım. İstanbul Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Emniyet Müdürü ile görüşmeler yapmayı planlıyorum. Bilim Kurulu toplantısını da İstanbul’da gerçekleştireceğiz.”

400 bin doz aşı eczanalere verildi

Koca, Bursa Şehir Hastanesi’nde yaptığı açıklamada, “Grip aşısı çok konuşulan bir konu oldu. Biz bu yıl için 1 milyon 350 bin grip aşısını tedarik etmiş olduk. İlk 400 binini eczanelere verdik.” diye konuştu. Koca, “Riskli gebelere, 26 haftadan sonra olan gebelere, doğumdan sonra ilk iki hafta içinde olanlara, 65 yaş üzerinde bir kronik hastalığı olanlara, 5 yaş altı kronik hastalığı olan çocuklara, 5-65 yaş arası iki kronik hastalığı olan kişilere, özellikle riskli olan sağlık çalışanlarımıza ve ayrıca organ nakli olan kişilere olmak üzere ilk planda bunun dağıtımını hedefleyerek planladık’ ifadelerini kullandı.

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