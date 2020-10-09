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Korona Virüs Vakaların tavan yaptığı ilde koronavirüs önlemi! 15 gün süreyle yasaklandı
Korona Virüs

Vakaların tavan yaptığı ilde koronavirüs önlemi! 15 gün süreyle yasaklandı

Konya'da koronavirüs salgınının yayılımının önlenmesi amacıyla toplantı, gösteri yürüyüşü, oturma eylemi, çadır kurma gibi etkinlikler 15 gün süre ile yasaklandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 16:11:00 -
Vakaların tavan yaptığı ilde koronavirüs önlemi! 15 gün süreyle yasaklandı

Konya Valiliği'nin aldığı karara göre, il genelinde yapılacak toplu etkinlikler 9-23 Ekim tarihleri arasında yasaklandı.


Valiliğin yaptığı açıklamada, "Konya ili sınırları içerisinde tesis olan huzur ve güven ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ve Covid-19 salgınının yaygınlaşmasının önlenmesinin amaçlandığı belirtildi. Yapılan açıklamada alınan kararla ilgili, “Konya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 02.10.2020 tarihli ve 2020/106 sayılı kararı ile 2911 sayılı Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c maddesi doğrultusunda, il genelinde yapılacak toplantı, gösteri yürüyüşü, oturma eylemi, çadır kurma vb. etkinliklerin Valilik Makamının 08.10.2020 tarihli ve 4140 sayılı onayı ile 09 Ekim 2020 günü saat 00.01’den 23 Ekim 2020 günü saat 23.59’a kadar 15 gün süre ile yasaklanmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

 

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