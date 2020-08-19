Vakalar tespit edildi, giriş çıkışlar kapatıldı! Sinop'un Köseli köyü karantinaya alındı
Sinop'a bağlı Köseli köyünün koronavirüs vakalarının tespit edilmesi nedeniyle karantinaya alındığı bildirildi.
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Türkiye'de de tedbirlere uyulmaması nedeniyle yayılmaya devam ediyor.
Rehavet vakaları artırıyor
Yaz aylarının gelmesiyle başlayan rehavet ve tedbirlere uyulmaması nedeniyle Türkiye'de de koronavirüs vakaları artış gösteriyor. Sinop'ta da bir köy koronavirüs vakalarının tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı. Kentin Durağan ilçesine bağlı Köseli köyünde vakalar görülmesi üzerine 14 gün karantina uygulamasının başladığı bildirildi.
Giriş ve çıkışlar kapatıldı
Durağan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, karantina kararının İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alındığı belirtilirken, köye giriş ve çıkışların izin verilmediği ve sağlık taramasının yapılacağı aktarıldı.