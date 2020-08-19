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Korona Virüs Vakalar tespit edildi, giriş çıkışlar kapatıldı! Sinop'un Köseli köyü karantinaya alındı
Korona Virüs

Vakalar tespit edildi, giriş çıkışlar kapatıldı! Sinop'un Köseli köyü karantinaya alındı

Sinop'a bağlı Köseli köyünün koronavirüs vakalarının tespit edilmesi nedeniyle karantinaya alındığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 09:18:00 -
Vakalar tespit edildi, giriş çıkışlar kapatıldı! Sinop'un Köseli köyü karantinaya alındı

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Türkiye'de de tedbirlere uyulmaması nedeniyle yayılmaya devam ediyor.

Rehavet vakaları artırıyor

Yaz aylarının gelmesiyle başlayan rehavet ve tedbirlere uyulmaması nedeniyle Türkiye'de de koronavirüs vakaları artış gösteriyor. Sinop'ta da bir köy koronavirüs vakalarının tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı. Kentin Durağan ilçesine bağlı Köseli köyünde vakalar görülmesi üzerine 14 gün karantina uygulamasının başladığı bildirildi.

Giriş ve çıkışlar kapatıldı

Durağan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, karantina kararının İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alındığı belirtilirken, köye giriş ve çıkışların izin verilmediği ve sağlık taramasının yapılacağı aktarıldı.

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