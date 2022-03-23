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Avrupa Vakalar artıyor, ölümler düşüyor, korona sıradanlaşıyor: Almanya'daki ölüm oranlarında düşüş
Avrupa

Vakalar artıyor, ölümler düşüyor, korona sıradanlaşıyor: Almanya'daki ölüm oranlarında düşüş

Almanya’da hızla artışa geçen COVID-19 vaka sayılarına rağmen 329 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 10:08:00 -
Vakalar artıyor, ölümler düşüyor, korona sıradanlaşıyor: Almanya'daki ölüm oranlarında düşüş

Almanya’da COVID-19 salgınında Omicron varyantının da etkisiyle vaka sayılarında artış gözlemleniyor. Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından açıklanan son 24 saate ait COVID-19 verilerine göre ülkede, 283 bin 732 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 19 milyon 278 bin 143’e yükseldi. Buna rağmen COVID-19 nedeniyle 329 kişinin hayatını kaybettiği Almanya’da, salgının başından beri yaşamını yitiren kişi sayısı da 127 bin 522 oldu. Ülke genelinde haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı (insidans) ise bin 734 olarak açıklandı.

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