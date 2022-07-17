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Korona Virüs Vakalar artıyor ama virüs kontrol altında! Bu dalgayı da atlatacağız
Korona Virüs

Vakalar artıyor ama virüs kontrol altında! Bu dalgayı da atlatacağız

Koronavirüs vakaları Türkiye ve dünya genelinde artmaya devam ederken, Sağlık Bakanlığı hatırlatma dozu aşıların tanımlamasını yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-07-17 09:59:00 -
Vakalar artıyor ama virüs kontrol altında! Bu dalgayı da atlatacağız

GÖKSEL ÇAĞLAV  ANKARA

Kurban Bayramı tatilini geçirdiğimiz şu günlerde insanların koronavirüs salgınının sanki bitmiş gibi davranması, maske, mesafe ve hijyen kurullarını boşvermesi vaka sayılarının hızla artmasına neden oluyor. Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya da aşı konusunda uyarılarda bulundu. Prof. Dr Özkaya, “Son haftalarda sadece ülkemizde değil tüm dünyada vaka sayısında ciddi artış var ve sorumlusu yeni Omicron varyantı. Bulaşma yolları ve semptomları hemen hemen aynı grip gibi. Ateş, boğaz ve eklem ağrısı ile halsizlik ile seyrediyor. Vakaların ortak özelliği ise boğaz ağrısı. Özellikle 60 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar hatırlatma dozlarını kesinlikle olmalı. Vaka sayıları artsa da ölümcül bir dalga değil ve sadece bireysel temizlik ve mesafeye dikkat ederek bu dalgayı da atlatacağız. Ortalık ısınıyor ama henüz yangın yok. Salgın kontrol altında” dedi.

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